Tapahtumamäärän lisääntyminen näkyy Tampereella – ensihoito tarvitaan entistä useammin paikalle

Suurten tapahtumien ja yleisötilaisuuksien määrän kasvu näkyy myös ensihoidossa Pirkanmaalla. Tämä käy ilmi Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä, jota käsiteltiin maanantaisessa Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuuston kokouksessa osana alueen omavalvontaohjelmaa.

Tapahtumia on entistä enemmän ja myös osallistujamäärä on kasvanut viime aikoina. Pirkanmaalla etenkin ensihoito saa aiempaa enemmän hälytystehtäviä tapahtumiin.

Se vaatii pelastustoimelta isoja etukäteisvalmisteluja ja tiivistä yhteistyötä tapahtumajärjestäjien sekä viranomaisten välillä.

– Tapahtumajärjestäjän tulee laatia turvallisuussuunnitelma. Mitä suurempi tapahtuma on kyseessä, sitä kattavampi suunnitelman tulee olla. Me varmistamme tapahtuman turvallisuuden pelastautumisen ja ensihoidon osalta, kertoo pelastusjohtaja Mika Kontio Pirkanmaan pelastuslaitokselta.

Suunnitteluvaiheessa arvioidaan esimerkiksi ensihoidon resurssien riittävyys ja tuottaako sen hyvinvointialue vai tarvitseeko tapahtuman järjestäjä siihen yksityistä palvelutuotantoa tai kolmatta sektoria.

Tapahtumajärjestäjät kokeneita

Tampereen seudulla on järjestetty isoja tapahtumia jo pitkään, mikä näkyy ammattimaisuutena. Tapahtumien turvajärjestelyihin kiinnitetään pelastusjohtaja Mika Kontion mukaan hyvin huomiota.

– Toki me viranomaisina tarkastamme asiat. Käymme turvallisuuteen liittyvät asiat keskusteluissa läpi ja lisäksi käymme vielä tapahtumapaikalla.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja antaa kiitosta tapahtumajärjestäjien ammattimaisuudesta, joka helpottaa turvallisuussuunnitelmien valmistamista eri tahojen kanssa. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Runsaan vuoden käytössä olleella Tampereen areenalla järjestetään suuria tapahtumia lähes viikoittain. Yhteistyö pelastusviranomaisten ja areenan kanssa on sujunut pelastulaitoksen mukaan hyvin, eivätkä siellä järjestetyt suuret tapahtumat ole aiheuttaneet pelastuslaitokselle ylimääräistä työtä.

– Siellä on erittäin hyvä turvallisuussuunnittelu taustalla, jota on mietitty jo rakentamisvaiheessa. Kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat on toteutettu hyvin, ja me tietenkin sitten viranomaisena seuraamme suunnitelmien toteutumista ja käymme jatkuvaa turvallisuuskeskustelua myös järjestäjien kanssa, Mika Kontio kertoo.

Onko sinulla kokemuksia tapahtumien turvallisuusjärjestelyistä? Voit keskustella aiheesta 17.1. kello 23 saakka.