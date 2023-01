Siili voi jäätyä kuoliaaksi, jos pesään valuu vettä ja tulee pakkanen – näin sahaavat lämpötilat vaikuttavat luonnoneläimiin

Siili on yksi niistä eläinlajeista, jotka kärsivät ilmastonmuutoksesta. Arkistokuva.

Suomessa on monia lajeja, joille lumi on tärkeää suojautumisen kannalta. Syken erityisasiantuntija Riku Lumiaro kertoo, millaisia vaikutuksia nykytalven äärioloilla voi olla eläimiin.

Suomessa on koko viikon huomattavasti lämpimämpää kuin tavallisesti tähän aikaan vuodesta, ja lämpötilat ovat sahanneet tänä talvena paljon. Kelien muutoksista kärsivät myös luonnonvaraiset eläimet.

Suomen ympäristökeskuksen Syken erityisasiantuntija Riku Lumiaro kertoo, että 1990-luvulla tehdyt ennustukset ilmastonmuutoksesta ovat toteutuneet. Jo silloin tiedettiin, että talvista saattaa tulla hyvin vaihtelevia.

– Etelässähän on jopa tulvia, joista puhutaan tammi- eli talvitulvina. Normaalistihan meillä on kevättulvia. Vaihteleva talvi aiheuttaa jopa luonnoneläinten kuolemia, Lumiaro kertoo.

Jotkin eläimet tarvitsevat lunta

Lumi on elintärkeä erityisesti pikkunisäkkäille, joiden turkki on ohut eikä eristä kovin hyvin. Myyrät, hiiret ja päästäiset tarvitsevat lumen suojaa. Paksun hangen päällä saattaa olla 20 astetta pakkasta, mutta maan pinnassa lämpötila voi olla lähellä nollaa.

Lämpötilan veivaaminen ees taas vaikuttaa pienten eläinten pesiin. Kun vaikkapa siili menee talvehtimaan ja tuleekin suojajakso, vesi valuu sen pesään ja eläin kastuu. Kun tulee taas pakkanen, siili jäätyy ja kuolee.

Siilien määrä on vähentynyt nopeasti. Yksi syy on ilmastonmuutos, joka vaikeuttaa talvihorrosta. Arkistovideo vuodelta 2021.

Plussakelin jälkeen pakkasella ruokakin voi jäädä jään alle. Lisäksi lumen pintaan tulee jääkansi, jonka läpi ei pääse.

– Olen monena talvena nähnyt palelevia metsähiiriä ja peltomyyriä. Niistä näkee selvästi, että ne tärisevät ja yrittävät löytää jostain ravintoa, että saisivat vähän lämpöä. Olen löytänyt niitä monena talvena tuupertuneena jäähangelle, Syken Riku Lumiaro kertoo.

Esimerkiksi porot ja metsäpeuratkaan eivät pääse kaivamaan jäkälää jäätyneen lumen alta.

– Vuoden 2020 talvellahan oli porojen joukkokuolema, kun ne menehtyivät nälkään.

Eläimet saattavat alkaa vaeltaa

Saalistavat lajitkin voivat olla melkoisessa pinteessä jäisen lumipeitteen kanssa. Esimerkiksi lapinpöllö ja viirupöllö saalistavat lumihangen läpi. Kun saalistaminen ei pohjoisessa onnistu, pöllöt vaeltavat etelämmäs.

Joulukuussa muuramelaiset bongasivat naapurustostaan väsyneen ja nälkiintyneen tunturipöllön, joka lopulta kuoli.

Tunturipöllö otettiin Keski-Suomessa haavilla kiinni 11. joulukuuta 2022. Kuvassa pöllöä pitelee Vesa Virtanen. Kuva: Sari Ursin / Yle

Eläinkunnan jäsenet sopeutuvat uusiin oloihin erityisasiantuntija Riku Lumiaron mukaan vaihtelevasti. Sammakkoeläinten ja käärmeiden on hankala siirtyä niille sopivaan lämpötilaan.

Lintujen, perhosten ja muiden lentävien hyönteisten on havaittu sopeutuvan ympäristön muutoksiin nopeiten.

– Sitten on isokauris ja kultasakaali, jotka ovat tulleet meille viimeisen viiden vuoden sisällä omin jaloin, Lumiaro kertoo.

Talviasu on lumettomalla maalla maalitaulu

Jotkin eläinlajit vaihtavat karva- tai höyhenpeitteensä talvella valkoiseen.

– Valkoinen metsäjänis on mustalla maalla varsinainen huutomerkki ja altistuu petoeläinten saalistukselle entistä enemmän. Metsäjäniskanta on pudonnut puoleen 1980-luvun kannasta. Ennen se oli yleisin riistanisäkäs. Nykyään se on supikoira, joka hyötyy lämpimämmistä talvista, Lumiaro kertoo.

Myös riekko ja kiiruna ovat lajeja, joiden kanta on vähentynyt lämpenevien ja pitenevien syksyjen vuoksi.

Näin hyvin metsäjänis sulautuu lumiseen ympäristöön. Arkistokuva. Kuva: Lilian Tveitt

Jotkut eläimet taas hyötyvät leudommasta talvesta. Esimerkiksi metsäkauris, valkohäntäkauris ja villisika löytävät ravintoa helpommin ja jaksavat liikkua paremmin, kun lunta on vähemmän.

Mitä voimme tehdä?

Eläinten kohtalo ilmastonmuutoksessa kuulostaa ahdistavalta ja lannistavalta. Mitä ihminen voi tehdä eläinten olojen helpottamiseksi, Syken erityisasiantuntija Riku Lumiaro?

Lumiaron mukaan paljonkin, ja suunta on muutenkin hänestä oikea. Joulukuussa pidetyssä YK:n biodiversiteettikokouksessa asetettiin juuri uusia tavoitteita luonnon monimuotoisuuden vähenemisen hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi.

Sinisorsa pärjää Suomessa paremmin, kun pakkasta on vähemmän. Alli ja telkkäkin jäävät jo talvehtimaan Suomenlahdelle etelänloman sijaan. Kuva: Sara Salmi / Yle

Lumiaro mainitsee myös Suomen noin 570 000 yksityistä metsänomistajaa, jotka voivat tehdä metsissään toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

– Jokainen yksilö voi omilla päätöksillään tehdä aika paljon vaikkapa kuluttamalla vähemmän ja vähentämällä lihan syöntiä. Oman pihan nurmikkoa voi muuttaa niityksi ja edistää monimuotoisuutta tällä tavalla, Lumiaro luettelee.

Lumiaro mainitsee viimeisenä vielä äänestämisen.

– Politiikkaa voi muuttaa äänestämällä uusia ehdokkaita, jotka ottavat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuskadot tosissaan.

Entä mitä kannattaa tehdä, jos näkee jäisellä hangella viluisen peltohiiren?

– Pikkunisäkkäitä ei kannata ottaa hoitoon, mutta niille voi tarjota ruokaa, kuten auringonkukan siemeniä ja jyviä.

Tästä voit kuunnella Tiedeykkösen jakson ilmastonmuutoksen vaikutuksesta säähän:

Voit kommentoida aihetta 18. tammikuuta kello 23 asti.