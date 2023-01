Lapin talvimatkailukeskuksissa rikotaan ennätyksiä – matkailijoita on kaikkiaan hyvin liikkeellä

Levillä on rikottu uutena vuotena myyntiennätys. Ylläksellä kansainvälisiä matkailijoita on ennätysmäärin. Pyhä-Luostolla, Saariselällä ja Sallassa on matkailijoita hyvin.

Hiihtolomien varaustilanne näyttää Ylläksellä hyvältä, vaikka myyntiennätys jäänee tänä vuonna rikkomatta. Kuvituskuva. Kuva: Linus Hoffman / Yle