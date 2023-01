Näin pakkaat poistotekstiilit oikein – yksikin homehtunut pussukka keräysastiassa voi tärvellä muuten kelvollisen materiaalin

Poistotekstiilin on oltava kuivaa ja puhdasta. Pakkaamisen kannattaa panostaa, sillä kostea materiaali ei kelpaa kuiduksi.

Poistotekstiilin keräyksessä on saatu uusi vaihde silmään, kun vuoden alusta kunnat on velvoitettu järjestämään poistotekstiilien kerääminen.

Osalle ihmisistä asia on jo tuttu, mutta iso osa vasta opettelee.

– Niin kauan kuin jäte päättyy järjestöille ja käyttöön sopivaa tekstiili päätyy jätteeseen, kaikki on pois kierrosta, muistuttaa vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy.

Outi Pyy on työskennellyt kierrätysmuodin ja vastuullisuuden parissa yli 20 vuotta.

Hän on myös pyrkinyt omilla somekanavillaan vääntämään rautalangasta, missä ja miten tekstiilit saa oikealla tavalla kiertoon. Helppoa se ei ole.

– Aukottomasti on vaikea selittää kuluttajalle, mikä kuuluu mihinkin. Esimerkiksi käyttökelpoinen on hyvin subjektiivinen termi, vaikka kierrätyksen kautta sille on ihan selkeä rajat.

Kuluttaja tarvitsee todella konkreettisia ohjeita, sanoo Outi Pyy. Kuva: Mikko Kilpinen / Yle

Toisaalta asiasta ei myöskään pidä tehdä liian vaikeaa.

– Kiertotaloudessa kaikki tapahtuu joka tapauksessa pääosin kulisseissa. Ei kuluttaja huomaa välttämättä muutoksia. Kuluttajan asia on hoitaa oma osuutensa, Pyy sanoo.

Kuten pakata kiertoon tarkoitettu materiaali oikein.

Jos ihminen näkee vaivaa tekstiilien lajittelussa kiertoon kotona, kannattaa hieman viitseliäisyyttä säästää myös pakkausvaiheeseen.

– Tekstiilejä pystytään siirtämään oikeisiin paikkoihin, kunhan ne ovat kuivia, muistuttaa Outi Pyy.

Lisää: Oikeaoppinen pyykinpesu on iso ekoteko - ”Se on tärkein asia, mitä kulutta voi tehdä”, vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy korostaa.

Pakatessa muovi ei ole pahasta

Etelä-Pohjanmaalla kahdeksan kunnan alueella toimiva jäteyhtiö Lakeuden Etappi aloitti keräämisen muiden mukana vuoden alussa.

– Toistaiseksi materiaali on ollut hyvää, pääsääntöisesti sellaista kuin pitääkin, kertoo Etapin ympäristökouluttaja Oona Ollila.

Oikeanlainen materiaali voi kuitenkin päätyä polttoon, jos se on huolimattomasti pakattu.

Esimerkiksi alkuvuoden vetinen sää voi aiheuttaa harmia ulkona oleviin keräysastioihin, joihin kosteus helposti livahtaa. Erityisesti silloin perusteellinen pakkaaminen on tärkeää.

– Osa on narulla solmittuja Ikea-kasseja ja osa sulkemattomia ruokakasseja, listaa vastuullisuusvaikuttaja Outi Pyy.

Outi Pyy kannustaakin käyttämään muovia pakkauksessa mieluummin liikaa kuin liian vähän. Oikein käytettynä siitä ei ole haittaa.

– Monilla kuluttajilla on inho muovia kohtaan, täysin perusteettomasti. Pakkausmuovin määrä ei ole olennainen, vaan se että materiaali päätyy kuivana perille, toteaa Pyy.

Muovia ei pidä säästellä siinäkään, että pyrkisi tunkemaan pussukat mahdollisimman täyteen, muistuttaa ympäristöneuvoja Oona Ollila Lakeuden Etapista. Kolmannes tilasta kannattaa jättää tyhjäksi.

– Silloin sen saa tiiviiksi ja ja parhaiten solmun solmittua, Ollila sanoo.

Hyvä pakkaustekniikka on olennainen siksikin, että aina joskus laatikoihin päättyy myös ns. pilaantunutta tavaraa.

– Jos säiliöön laittaa yhden homehtuneen kassin, se voi pilata paljon käyttökelposta ympäriltään, sanoo Outi Pyy.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 saakka.

Enemmän aiheesta:

Uusi jätelaki teki kierrätyksestä pakollista, katso miten vaatteet silputaan uudeleen kuiduksi pilottilaitoksessa

Tekstiilien keräys laajeni, mutta opeteltavaa riittää: kokeilussa keräysastiaan tuli kaikkea maitopurkeista puutarhajätteisiin