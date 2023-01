Kuinka Inkooseen suunniteltu miljardien terästehdashanke etenee? Katso tiedotustilaisuus suorana kello 09.00

Hiilipäästöttömän teräksen valmistuksen pitäisi käynnistyä Inkoossa jo runsaan kolmen vuoden päästä. Näin suunnittelee norjalainen teollinen startup-yritys Blastr (siirryt toiseen palveluun).

Tammikuun alussa julkistetun hankkeen etenemistä valotetaan Business Finlandin järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Tilaisuudessa julkistetaan myös Blastrin Suomen maajohtaja.

Tilaisuudessa puhuu muun muassa Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.), Blastr Green Steelin toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusen ja johtaja Markku Kivistö Invest in Finlandista.

Blastr on vasta runsaan vuoden vanha yhtiö. Se on perustettu vuoden 2021 lopulla Vanir Green Industries -sijoitusyhtiön tyttäreksi. Yritysryppääseen kuuluun niin akku-, tuulivoima- kuin vihreän polttoaineenkin yrityksiä. Vanirin perustaja ja pääomistaja on norjalainen monimiljonääri Tore Ivar Slettemoen.

Varsinainen investointipäätös terästehtaasta tehdään vuonna 2025. Nyt on päätetty vasta mahdollisen tehtaan sijainnista, joten hanke on vielä alkutekijöissään. Esimerkiksi rahoitus ja luvitus vielä puuttuvat.

Tieto jättitehtaasta vetyprojekteineen on otettu vastaan riemukkaasti, mutta myös varoitellen ja epäillen.

Tämä on saanut jo elinkeinoministeri Lintilän ihmettelemään kulisseissa varsin pitkään valmistelussa olleen hankkeen saamaa nuivaa suhtautumista.

Lintilä kommentoi Ykkösaamussa, että huuto olisi tullut siitäkin, jos yhtiö olisi valinnut jonkin toisen maan mutta kertonut harkinneensa myös Suomea.

Lue lisää:

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ihmettelee Inkoon norjalaisinvestoinnin nuivaa vastaanottoa: Kuin valmentaja sanoisi joukkueelle, että me hävitään tämäkin matsi

Inkoon terästehtaan tapaisia projekteja on saatu rahoitettua jo muualla – asiantuntijat: norjalaisten pitäisi kertoa rahoituksestaan varsin pian

Kuinka uskottava norjalaisfirma Blastr on? Mistä rahat ja työntekijät? Inkoon jättitehtaan ympärillä on vielä paljon kysymysmerkkejä

SSAB toivottaa kilpailijat tervetulleeksi vihreän teräksen markkinoille – Euroopan divisioonan johtaja: ”Keskitymme omaan tekemiseemme”