Tällainen on maailman ensimmäinen äänimajakka – kuuntele, miten vahvaa murretta puhuva mummo pelottelee hirviä valtateiltä

Maailman ensimmäinen hirviä valtatieltä häätävä äänimajakka on ollut vajaat kolme kuukautta toiminnassa Pohjanmaalla. Ely-keskus on tyytyväinen pilottihankkeen tuloksiin, ja jatkoa on suunnitteilla.

Maailman ainoa hirviä karkottava äänimajakka sijaitsee Kasitien varrella Pohjanmaalla Mustasaaressa. Samalle tieosuudelle voi tulla kevään aikana lisää äänimajakoita.