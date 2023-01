El niño -ilmiön ennustetaan palaavan tänä vuonna, ja sillä voi olla luontoon karmeita vaikutuksia

El niño -sääilmiön ennakoidaan nousevan hallitsevaksi myöhemmin tänä vuonna, arvioivat tutkijat brittiläisessä The Guardian -lehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Tutkijoiden mukaan ilmiö nostaisi ilman lämpötilaa maailmanlaajuisesti, tuottaisi ennennäkemättömiä lämpöaaltoja tai pahentaisi äärimmäisiä sääolosuhteita eri puolilla maailmaa.

Sen myötä myös maapallon ilmaston lämpeneminen ylittäisi hyvin todennäköisesti 1,5 astetta, lehti kirjoittaa.

Ilmastonmuutoksen vuoksi el niñon vaikutukset vahvistuvat ja samalla ilmastonmuutoksen vaikutukset itsessään kasvavat. Kun nämä kaksi asiaa laittaa yhteen niin näemme todennäköisesti ennennäkemättömiä lämpöaaltoja seuraavan el niñon aikana, arvioi professori Adam Scaife Britannian ilmatieteen laitokselta lehdelle.

Brittilehden haastattelussa tutkijoilla on vaihtelevia arvioita ilmiön voimakkuudesta ja siitä, milloin muutos tapahtuisi.

Kyseessä toistuva ilmiö

El niño on luonnostaan maailman ilmakehässä toimiva säähän vaikuttava toistuva ilmiö. El niño syntyy tyypillisesti 2–7 vuoden välein. Se muuttaa tuuli-, lämpötila-, sade- ja paineoloja vaikuttaen sääoloihin eri puolilla maapalloa.

El niñon aikaan laajat alueet Tyynellämerellä ovat keskimääräistä lämpimämpiä, ja sillä on sään lämpötilaa lämmittävä vaikutus, kun taas sen vastaparilla la niñalla on viilentävä vaikutus.

Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan ilmiö vaikuttaa eniten päiväntasaajan lähistöllä, erityisesti Etelä-Amerikassa ja Kaakkois-Aasiassa ja ylipäätään Tyynen valtameren ympärillä.

– Ilmiön aikana merivesi on lämpimämpää lähellä päiväntasaajaa Tyynen valtameren itäosassa, jolloin vesi on tavallista kylmempää Oseaniassa. Tuuli on voimakkaampaa lännestä kohti itää ja puskee lämmintä pintavettä kohti Etelä-Amerikkaa. Tällä on vaikutuksia säähän maailmanlaajuisesti, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

La niña hallinnut viime vuodet

Kotakorpi huomauttaa, että viime vuosi oli maapallolla keskimääräisesti hyvin lämmin, vaikka la niña -ilmiö on ollut hallitseva viimeiset kaksi vuotta.

– Kun tulee seuraava el niño -vuosi niin maapallon keskilämpötila nousee varmasti merkittävästi, koska se on noussut jo muutenkin. Se tuo tosi näkyväksi ilmaston lämpenemisen.

Kotakorven mukaan ilmiö vaikuttaa myös muilla tavoin. Esimerkiksi sateet lisääntyvät Pohjois- ja Etelä-Amerikassa ja läntisen Tyynenmeren maissa, kuten Australiassa, on kuivempaa.

– Se vaikuttaa, mikä yhdistelmä taustalla vaikuttavalla ilmastonmuutoksella ja el niño -vaihtelulla on. Muutoksista tulee äärimmäisempiä. Paikoin on kuivuutta ja kun se vaihe kääntyy, niin sateet voivat olla tosi runsaita, Kotakorpi sanoo.

Esimerkiksi Australian meteorologian laitoksen mallinnusten perusteella tuleva el niño -jakso tarkoittaisi maalle erittäin kuumaa ja kuivaa kautta. Kuivuudesta viime aikoina kärsineet Afrikan itäosa ja Yhdysvaltain eteläosa taas voivat saada runsaita sateita ja tulvia, brittilehti kirjoittaa.

Kotakorven mukaan ilmiöllä on lähinnä heijastevaikutuksia Eurooppaan. Esimerkiksi Välimerellä talvisateet voivat lisääntyä ja pohjoisempana voisi olla kylmempää.

– Mutta tästä ei ole selkeää näyttöä, vaan vaikutukset näkyvät etenkin Tyynenmeren ympäristössä, Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, Oseaniassa, Australiassa ja jossain määrin vaikuttaa Intiaan asti ja myös Afrikan rannikolle.