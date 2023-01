Metsäliikkeen aktivistien mielenilmaus jatkuu Aalistunturilla – “Olemme paikalla niin kauan, että hakkuu-uhka poistuu”

Mielenosoittajat keskeyttivät eilen Metsähallituksen hakkuut Aalistunturin suojelualueen lähellä Kolarissa. Paikan päällä on kymmenkunta mielenosoittajaa.

Aktivistit valmistautuvat pitkään mielenilmaukseen. Aalistunturiin on tulossa uusia aktivisteja ensi viikonlopuksi.

Elokapinan, Luonto-Liiton ja Greenpeacen aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes suojelu-esitykset on käsitelty ympäristöministeriössä. Aalistunturin suojelualuetta on esitetty laajennettavaksi ja sinne on ehdotettu kansallispuistoa.

Metsäliikkeen aktivisti Ida Korhonen kertoo, että tänään paikalla on kymmenkunta aktivistia, joista osa vaihtuu päivien mittaan.

– Ensi viikonlopuksi saamme tänne uutta porukkaa muun muassa Rovaniemeltä.

Ida Korhosen mukaan ainoa yhteys paikan päällä Metsähallitukseen on toistaiseksi eilinen erätarkastajan vierailu alueella.

– Erätarkastaja pyysi meitä poistumaan tieltä, joka johtaa hakkuualueelle. Olemme estäneet liikenteen talvitielle. Tosin meitä on hankala tavoittaa, muuten kun tulemalla paikan päälle. Puhelut onnistuvat leiristä muutaman kilometrin päässä. Odotamme Metsähallituksen väkeä paikan päälle neuvottelemaan.

Ida Korhonen kertoo, että aktivistit ovat paikalla niin kauan, että hakkuu-uhka poistuu. Hän ihmettelee valtion toimintaa, kun se hakkaa metsää alueilla, joilla on suojeluarvoa ja kysyy mitä valtio aikoo nyt tehdä.

– Valtiovallan mukaan luontokato pitäisi pysäyttää vuoteen 2030 mennessä. Siihen on vain seitsemän vuotta aikaa. Silti yhä hakataan valtion mailla Aalistunturin kaltaisilla alueilla. Suojelua on kuitenkin helpointa tehdä valtion eli kaikkien yhteisillä mailla.