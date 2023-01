Kuopiolaisvankilassa autetaan naisvankeja tavalla, jonka uskotaan korjaavan jopa heidän kokemustaan miehistä

Miesten asuttamaan Kuopion vankilaan saapui alkuvuodesta 16 naisvankia. Vanha osasto keskellä vankilaa soveltui parhaiten naisille. Minuutintarkat aikataulut pitävät kuitenkin huolen siitä, että nais- ja miesvangit eivät tule koskaan kohtaamaan.

Monella naisvangilla on taustalla traumoja lähisuhde- tai seksuaaliväkivallasta. Myös rikosmaailmassa nainen on voinut joutua miesten kaltoinkohtelemaksi. Naisten osastoilla työskentelee kuitenkin miesvartijoita. Turvallinen miesvartija voi korjata naisten kokemusta miehistä.

Vajaa pari kuukautta tutkintavankeudessa ollut Katja on tyytyväinen vastaanottoon Kuopiossa.

– Meillä on tosi mukava osasto. Hyvin tulemme vartijoiden ja kaikkien kanssa toimeen. Vartijat kuuntelevat ja kysyvät mielipiteitä. Ja saa puhua mistä vaan.

Vartija Tero Kahelinin mukaan naisvankien kanssa on vuorovaikutusta miesvankeja enemmän. Naiset toivovat myös miehiä enemmän, että asiat ja toiveet etenevät nopeasti. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Katja siirtyi Kuopioon Joensuun Pyhäselän vankilasta, josta kaikki Kuopion nykyiset naisvangit saapuivat. Naiset ovat vankilassa vähemmistö. Joka kymmenes vanki Suomessa on tällä hetkellä nainen. Vankiloissa painotetaan aiempaa enemmän naisvankien erityisyyttä naisille räätälöityjen palvelujen ja vuorovaikutuksen suhteen.

Naiserityisyyden huomioiminen vankilassa merkitsee etenkin naisten traumataustojen huomioimista ja perhesuhteiden ylläpidon mahdollistamista, sanoo uudistusta suunnitellut rikosseuraamusesimies Jutta Varis.

– Yli puolella naisvangeista on alaikäisiä lapsia siviilissä. Yhteydet siviiliin ovat aika voimakkaita. Naiset pitävät monesti huolta myös omista vanhemmistaan tai sisaruksistaan, sanoo Varis.

Kuulumisten kysely on välittämistä

Katjan tavoin myös Sanna on ollut parisen kuukautta tutkintavankeudessa. Sanna on ollut tänä aikana monessa matkasellissä ympäri Suomea ja myös eristyksessä. Yksinolon jälkeen on ottanut aikansa tottua jälleen ihmisiin.

– Itse itseni eristäminen on myös alkanut purkautua täällä. Kun sellit ovat auki, niin pelaamme korttia tai lautapelejä ja katselemme leffoja.

Vankien päivärytmiin kuuluu ulkoilu iltapäivällä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Kuopiossa Sanna kokee tuntevansa ensimmäistä kertaa kunnollista huolenpitoa henkilökunnalta. Hänen mielialansa on noussut huomattavasti.

– Tuntuu siltä, että täällä henkilökuntaa oikeasti kiinnostaa, että miten minulla menee. Jos on illalla ollut huono olo, niin seuraavana aamuna minulta kysytään, että onko olo parempi vai pahempi.

Sanna on vankilassa ensikertalainen.

– Oma selli on erittäin merkittävä. Siellä on sellainen siviilistä tuotu valokuva, joka on tärkeä.

Siisteys on kynnyskysymys monille naisille

Pyhäselän vankilasta Kuopion vankila eroaa esimerkiksi siinä, että Kuopiossa jokaisella on yksityiset sellit. Naisten sijoittaminen miesten asuttamaan Kuopion vankilaan vaati remonttia, henkilökunnan koulutusta ja aktiviteettien luomista.

Osaston keskelle sijoitetut puhelinkoppi ja tupakointitila ovat ahkerassa käytössä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Käytännössä Kuopiossa on pyritty tasavertaisuuteen naisten- ja miestenosastojen välillä. Osastojen ei pitäisi juuri erota toisistaan, sanoo rikosseuraamusesimies Jutta Varis.

– Toki nämä naistenosastot ovat ihan tuoreeltaan remontoituja. Mitä nyt tässä on kerennyt näitä sellejä vilkaista, niin näyttäisi myös siltä, että ne taitavat pysyä jonkin aikaa hyväkuntoisina. Naiset ovat tosi siistejä. Täällä osastolla heille yksi tärkeä kysymys oli, että osastoilla on omat siivouskorit. He siivoavat paljon.

Naisvangeilla tarjotaan monipuolisesti aktiviteetteja

Osaston keskellä on puhelinkoppi, joka on ahkerassa käytössä. Sannalla videopuhelut ovat ainoa keino olla yhteydessä hyvin tärkeisiin lemmikkeihinsä, kissoihin ja koiriin. Vankilan tapaamisiin ei ole mahdollista tuoda eläimiä.

Naisvangit ovat moninainen joukko, mikä huomioidaan myös aktiviteeteissa.

– On naisten juttuja, joita pääsee tekemään. On hiusten värjäystä ja kynsien lakkausta. Kanttiinissa on kaikkia naisten tuotteita, mitä tarvitsee olla, sanoo Katja.

Vankilassa eniten toiveita olosuhteista ja aktiviteeteista esittävät pitkäaikaisvangit. Kuopion vankilassa naisvankeja on esimerkiksi parin viikon vankeutta suorittavista pitkäaikaisvankeihin. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Sanna kertoo omien harrastustensa olevan siviilissä androgyynejä. Hän saa toteuttaa omia mielenkiintojaan myös vankilassa.

– Ei täällä oletetakaan, että perustetaan käsityökerho, vaan pääsee pelaamaan vaikka biljardia. Kirjasto pyörittää aika paljon minun viikkoani. Luen paljon. Tällä hetkellä luen fantasiaa, mutta dekkarit ja eräkirjallisuus ovat lempilukemistoani.

Viimeksi naistenosastot lakkautettiin tasa-arvon loukkaamisen seurauksena

Asiat vaikuttavat olevan uusilla naistenosastoilla tällä hetkellä hyvin. Tunnelma osastolla on rennon oloinen. Aika kuitenkin näyttää, miten uudistus toimii. Kun Kuopion vankilassa oli viime vuosikymmenen alussa viimeksi naisvankeja, naisia ei pystytty huomioimaan tiloissa ja toiminnoissa samalla tavalla kuin miehiä.

Naisvankien tuominen miehille alun perin suunniteltuun, 1800-luvulla rakennettuun vankilaan melko nopealla suunnittelulla oli haaste myös tällä kertaa, myöntää yksikönpäällikkö Harri Pohjolainen Rikosseuraamuslaitokselta.

– Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ehkä meillä oli vähän korostunutta omaa pelkoa edellisen kokemuksen pohjalta. Nyt tuntuu, että kaikki on lähtenyt korostuneen hyvin liikkeelle. Mutta onko se vähän kuten avioliitossa, että kuherruskuukausi kestää aikansa ja jossain vaiheessa katsotaan, että miten asia etenee.

Vankien nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.