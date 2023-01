Märkä talvisää tekee autoteihin reikiä: näin nyt kannattaa ajaa

Vetinen talvikeli on myrkkyä asfaltille. Ajoteillä kannattaa pitää suuria turvavälejä, sillä reikää ei välttämättä huomaa ajoissa.

Nollan molemmin puolin sahaava sää ja tiellä makaava vesi aiheuttavat nyt reikiä teihin erityisesti eteläisessä Suomessa.

Sadekelillä vesi painuu autonrenkaan alla tien rakenteisiin erityisesti silloin, jos tien pinnassa on verkkomaisia halkeamia.

Kun vesi jäätyy halkeamassa, se laajenee ja voi irrottaa isojakin palasia tien pinnasta.

– Jos turvavälit ovat melko lyhyet, aika voi olla liian lyhyt nopeasti syntyvän reiän havaitsemiseen, eikä autoilija ehdi väistää reikää ajoissa, varoittaa tienpidon toimialajohtaja Virpi Anttila Radio Suomen Päivän haastattelussa tiistaina.

Tästäkin syystä turvavälit on syytä pitää liikenteessä riittävän pitkinä.

Talvella vettä valuu teille sulavista lumipenkoista, kun lämpötila kohoaa nollan yläpuolelle.

– Pakkasjakson jälkeen tielle kertyy vettä, ja erityisesti silloin kannattaa olla tarkkaavainen, jos vesi jäätyy öisin.

Huonokuntoisia teitä on koko maassa, mutta normaalisti vilkasliikenteiset tiet pystytään nykyisilläkin korjausmäärillä pitämään hyvässä kunnossa.

Tuhansia kilometrejä teitä tarvitsisi uutta päällystettä

Suomessa on noin 50 000 kilometriä päällystettyä tietä, josta noin 10 000 kilometriä on vilkkaasti liikennöityä.

Väyläviraston mukaan noin 8 000 kilometriä tieverkostoa kaipaisi uutta päällystettä. Bitumin hinta on kuitenkin noussut merkittävästi.

– Esimerkiksi viime vuonna huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä pikkuisen kasvoi, Anttila kertoo.

Talven aikana reikien paikkaaminen on hankalaa, ja sama reikä voidaan Anttilan mukaan joutua paikkaamaan parikin kertaa talven aikana. Huhti-toukokuussa teitä päästään paikkaamaan perusteellisemmin.

Väylävirasto lupaa kuitenkin, että turvallisuutta vaarantavat kuopat paikataan välittömästi.

– Jos sellaisen havaitsee, siitä on hyvä ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, niin meillä on tieto, että reikä on syntynyt.

Tienkäyttäjän linjan numero on 0200 2100. Reiästä voi ilmoittaa myös Suomi.fi-sovellun avulla, jolloin reikä paikantuu samalla, tienpidon toimialajohtaja Virpi Anttila toteaa.

