Teollisuusliitto antoi lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen ja kemianteollisuuteen

Teollisuustyöntekijöitä edustava Teollisuusliitto on antanut lakkovaroituksen teknologia- ja kemianteollisuuteen.

Lakkovaroitus koskee viittäkymmentä toimipaikkaa. työtaistelun kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7200 työntekijää.

Työehtosopimusneuvottelut teknologiateollisuudessa ja kemianteollisuudessa katkesivat maanantaina tuloksettomina.

Toimipaikkakohtaiset työnseisaukset ovat voimassa 1. – 3. helmikuuta.

Teknologiateollisuuden neuvotteluja on käyty pitkään. Edellinen sopimus raukesi marrraskuun lopussa. Kemianteollisuuden sopimus umpeutui vuoden vaihteessa.

Ylityökielto alkaa ensi yönä

Lakkovaroitusten lisäksi Teollisuusliitto julistaa teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

Ylityökielto astuu voimaan ensi yönä ja jatkuu 3. tammikuuta asti.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aallon mukaan lakkovaroituksen jättämiselle ei ollut vaihtoehtoa. Aallon mukaan työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

- Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta, Aalto sanoi tiedotteessa.

