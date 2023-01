Pekka Toveri ihmettelee Saksan Leopard-panssareiden vuoden toimitusaikaa Ukrainalle: “Se on jo liian myöhään”

Saksalaisen asevalmistaja Rheinmetallin ilmoitus vanhojen Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen vuoden toimitusajasta Ukrainaan on herättänyt hämmennystä.

Rheinmetallin edustaja kertoi asiasta saksalaisen Bild-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa viikonloppuna tarkentamatta kuitenkaan, millaisista vaunuista on kyse.

Panssariprikaatin entinen komentaja ja Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Ylelle, että vuoden toimitusaika koskee Saksassa pitkään varastossa olleita ja mahdollisesti sen takia mittavaa huoltoa tarvitsevia panssarivaunuja.

– Nämä Rheinmetallin koneet ovat ilmeisesti vanhempia Leopard 2A4-versioita, joita Saksassa on jäänyt yli ja ei ole modernisoitu sitten 80–90-lukujen. Niitä ei ilmeisesti ole pidetty missään valmiudessa. Länsimainenkaan taistelupanssarivaunu ei tykkää seisomisesta.

Toveri toteaa, että on iso ponnistus käydä läpi varastokunnossa olevien tankkien järjestelmät takaisin taistelukuntoon. Osa järjestelmistä pitää vaihtaa ja osa korjata. Silti hän pitää vuoden kestävää toimitusaikaa yllättävän pitkänä.

– On hyvä, että ollaan pedanttisia ja tarkkoja, mutta tuo aika tuntuu vähän ylimitoitetulta. Saksan puolustusvoimilla ja puolustusteollisuudella näyttää olevan melkoisia haasteita kaluston käyttökunnossa pitämisessä.

Kysymys saattaa olla myös siitä, että vanhojen vaunujen panssarisuojia modifioidaan.

– Jos Saksassa parannetaan vaunujen taistelukykyä, niin se kestää pitkään.

Kuvassa on Tanskan armeijan Leopard 2 -taistelupanssarivaunu, joka osallistui sotaharjoitukseen Saksassa vuonna 2016. Kuva: AOP

Vaunuja voidaan saada rintamalle Saksaa nopeammin

Myös Suomessa on pohdittu joidenkin Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen luovuttamista Ukrainan avuksi. Toverin mukaan Suomesta panssarivaunut saataisiin todennäköisesti käyttöön huomattavasti Saksaa nopeammin, koska ne on pidetty taistelukunnossa.

– Siinä ei kovin kummoisia temppuja tarvitse tehdä, että koneet saadaan liikkeelle. Niitä kierrätetään ja huolletaan tasaisesti, että ne ovat nopeasti saatavilla, Toveri sanoo.

Euroopassa Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja on käytössä ainakin 12 maassa. Niistä monet harkitsevat tankkien antamista Ukrainalle. Asia vaatii kuitenkin valmistajamaa Saksan suostumuksen. Euroopan yleisin panssarivaunumalli on Suomessakin käytössä oleva Leopard 2A6.

Kunkin maan toimitusnopeus riippuu Toverin mukaan siitä, annetaanko tankit asevoimien varastosta.

– Jos jotkut maat lähtevät tällä tavalla liikkeelle, niin silloin ne saavat vaunuja nopeammin Ukrainalle, koska asevoimien käytössä olevat koneet ovat todennäköisesti paljon taisteluvalmiimpia. Ne saadaan nopeasti koulutukseen ja toimitettua Ukrainaan.

Kuva: Derrick Frilund / Yle

Noin kolmannes Ukrainan tankeista on sotasaalista

Saksan mahdollisen päätöksen jälkeen panssarivaunuihin on tehtävä luovuttajamaissa tarvittavia muutoksia esimerkiksi radiokalustoon. Sen lisäksi on järjestettävä ukrainalaisten sotilaiden ja huoltohenkilöstön koulutus.

Ukraina on toivonut liittolaismailtaan 300–400 panssarivaunua. Toveri ei usko, että niin montaa vaunua löytyy Ukrainalle.

– Luulen, että se jää saamatta. Ukrainalaiset ovat nyt toivoneet, että he saisivat kasaan vähintään edes prikaatin, joka on vajaat sata vaunua.

Ukrainan armeijalla on tällä hetkellä noin tuhat tankkia, joista 200–300 on lännestä lahjoitettuja T.72- tai T-55 -vaunuja, joita on tosin modernisoitu. Toverin mukaan yli kolmannes Ukrainan vaunuista on sotasaaliina saatuja.

– Ne eivät valitettavasti tule varaosapakettien ja työkalujen kanssa, vaan niiden ylläpidossa on omat haasteensa. Koska ne ovat vanhaa neuvostoteknologiaa, niin kyllähän ne jäävät suorituskyvyltään selkeästi jälkeen länsivaunuista.

Tähän mennessä Ranska, Saksa ja Yhdysvallat ovat tehneet päätöksiä AMX-10 tiedustelu- ja tulitukivaunujen sekä Bradley- ja Marder-rynnäkköpanssarivaunujen toimittamisesta Ukrainaan.

Jos Ukrainan pitäisi odottaa taistelupanssarivaunuja vuosi, olisi se liian pitkä aika, Toveri sanoo.

– Venäjä on vasta aloittamassa sotateollisuuden liikekannallepanoa ja joukkojensa vahvistamista. Sen takia ukrainalaiset haluaisivat tehdä omat vastahyökkäyksensä ennen kesää ja saavuttaa jonkinlaisia ratkaisuja. Jos pitää odottaa vuosi, se on tietenkin jo liian myöhään.

Puola on sanonut olevansa valmis lähettämään Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Nämä Puolan tankit osallistuivat sotaharjoitukseen Puolan Nowa Dębassa viime syyskuussa. Kuva: AOP

Taistelupanssarit vain osa ratkaisua

Leopard 2 -taistelupanssarivaunut ovat korostuneet viime päivinä keskustelussa Ukrainan varustamisesta. Panssarivaunujen avulla Ukraina voisi pyrkiä ottamaan takaisin Venäjän valtaamia alueita.

– Siitä on tullut jo symbolinen asia. Se olisi yksi osoitus siitä, että lännessä on ymmärretty, että Ukraina tarvitsee kaikkea mahdollista apua, että se pystyy vapauttamaan alueensa.

Toveri toteaa, etteivät Leopard 2 -taistelupanssarivaunut ratkaise sotaa. Hän korostaa Ukrainan tarvitsevan samaan aikaan myös tehokkaampia ilmatorjunta-aseita ja pitkän kantaman vaikuttamiskykyä.

– Ukraina tarvitsisi Himars-raketinheittimiinsä pidemmän kantaman raketteja. Se olisi ensiarvoisen tärkeää.

– Taistelupanssarivaunuja tarvitaan siinä vaiheessa, kun omia alueita pitää ottaa takaisin. Venäjä on linnoittanut ja varautunut puolustamaan kynsin hampain ryöstämiään alueita. Niiden takaisin valtaamisessa tarvitaan viime kädessä Leopardeja.