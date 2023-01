Saimaan alueen matkailu saa uutta potkua, kun ensimmäiset lomalennot Hollannista laskeutuvat kesällä Savonlinnaan

Euroopasta saapuvat lomalennot käynnistyvät Savonlinnassa, kun kesäkuussa kentälle laskeutuu kolme tilauslentoa Hollannista.

Kyseessä on kolmiolento, jonka reitti on Rotterdam-Savonlinna-Rovaniemi. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kolmiolentoja tehdään tilauslentopohjalta.

Savonlinnan kaupunki on tehnyt sopimuksen lennoista hollantilaisen matkanjärjestäjän Voigt Travelin ja Business Finlandin kanssa.

Visit Finlandin Keski-Euroopan markkinointivastaava Jyrki Oksasen mukaan Voigt Travelin kanssa on käyty keskusteluja jo pari vuotta, minkä aikana matkanjärjestäjä on lentänyt Rovaniemelle.

– On haluttu etsiä uutta sisältöä, joka olisi erilaista luontoa ja kulttuurikokemusta.

Tulevan kolmiolennon noin 150:stä matkustajasta ainakin puolet viettää viikon lomansa Savonlinnan ja Saimaan alueella. Näitä matkailijoita varten on Savonlinnan alueella jo pohdittu erilaisia matkailupaketteja.

– Osa matkailijoista jää Savonlinnaan, osa matkailee laajemmalla alueella ja mahdollisesti tulee vielä erilaisia kiertomatkapaketteja. Matkanjärjestäjän kanssa on tarkoitus vahvistaa koko Saimaan matkailua, sanoo Savonlinnaan Seudun Matkailun toimitusjohtaja Jaana Komi.

Komin mukaan tilauslentojen määrää on tarkoitus lisätä lähivuosina. Myös ennen koronaa kaavailtujen Saksasta tulevien lentojen osalta keskustelut ovat Komin mukaan yhä käynnissä.

– Kaikki verkot ovat vielä vesillä. Haasteena tuntuu olevan lentokoneiden saaminen, mutta asiaa viedään eteenpäin senkin osalta.

Saksankielisen Euroopan matkailijat ovat tällä hetkellä suurin Saimaan alueen matkailijaryhmä, kun venäläismatkailijoita ei juuri alueella näy. Ennen koronaa saksankieliset turistit viettivät vuosittain noin 30 000 yötä Savonlinnan alueella.

Visit Finland ja Savonlinnan kaupunki sijoittavat markkinointiin yli 100 000 euroa.

– Tuomme mukaan mediaa, vaikuttajia ja partnereita, jotta saamme tehtyä aluetta tunnetummaksi ja sitä kautta lisättyä kysyntää ja kapasiteettia tulevina sesonkeina.

Oksasen mukaan kyseessä on pitkän tähtäimen kehitysprojekti.

– Oma unelmani olisi, että joku päivä meillä olisi 14 viikon tilauslentosesonki Suomeen, jossa matkailijoita tulisi Keski-Euroopan ja läntisen Euroopan eri maista.