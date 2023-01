Isossa Omenassa kuollut nainen joutui vartijoiden silmätikuksi jo aiemmin, uskoo naisen veli

Nainen oli hyvin sosiaalinen. Hän jutteli iloisesti suvun tapaamisissa kaikkien kanssa ja lähestyi mielellään myös ihmisiä, joita ei tuntenut.

Näin vartijoiden käsiin Isossa Omenassa kuolleen naisen sukulainen kuvaa naista.

Ylen haastattelema naisen seurakuntatuttu luonnehtii tätä puolestaan kiltiksi ja sydämelliseksi, toisaalta myös herkäksi ja vähän ujoksi.

Naisen sosiaalisuus aiheutti toisinaan myös hämmennystä, kertoo kuolleen naisen veli. 35-vuotiaana kuolleella naisella ei ollut ”ehkä parasta tilannetajua”, veli kuvailee Ylelle.

Lisäksi nainen on ollut poliisin ja vartijoiden kanssa tekemisissä ennenkin, veli kertoo.

– Uskon, että sisko on ollut kauppakeskuksessa vartijoiden silmätikku jo entuudestaan, kun käytös ollut poikkeavaa, mutta ei hän siellä ole mitään varastellut, veli sanoo.

Länsi-Uudenmaan ja Helsingin käräjäoikeuksista selviää, että naisella ei ollut rikostuomioita.

Yle ei julkaise kuolleen naisen tai hänet tunteneiden nimiä perhettä suojellakseen. Yle ei ole voinut vahvistaa kaikkia veljen kertomia tietoja viranomaislähteistä.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio ei kommentoinut keskeneräistä tutkintaa maanantaina.

Myöskään Ison Omenan vartioinnista vastaava Securitas ei kommentoinut tämän jutun tietoja.

– Tässä vaiheessa sisäinen selvitys liittyy siihen, että kaikki asiaan liittyvät seikat ja tiedot ovat viranomaisten käytettävissä. Sen vuoksi sekä salassapitovelvollisuuden takia pidättäydymme tapauksen yksityiskohtaisesta kommentoinnista, yhtiö vastasi Ylen tiedusteluun.

Häiriöitä kauppakeskuksessa

Kuolleella naisella oli nuoruudessa puhjennut sairaus, joka vaikutti hänen elämäänsä ja käyttäytymiseensä. Veli ei halua kertoa sairaudesta tarkemmin julkisuudessa.

– Hieman omanlaisensa, yleisestä poikkeava persoonallisuus hän oli, luonnehtii naisen sukulainen, joka jutteli silloin tällöin naisen kanssa puhelimessa ja tapasi häntä sukulaisten tilaisuuksissa.

– Yleensä kaikille jäi hänestä kuitenkin positiivinen vaikutelma, sukulainen sanoo.

Espoolaisnainen kuoli näiden liukuportaiden läheisyydessä vartijoiden ja järjestyksenvalvojien kiinnioton yhteydessä 7. tammikuuta. Nainen ei asioinut yhdessäkään liikkeessä ennen välikohtausta. Kuva: Jouni Immonen / Yle

Veli kertoo, että naisen kaveripiiri vaihtui usein. Vaikka naista luonnehditaan ystävälliseksi, veljen mukaan vartijat ja poliisi olivat useasti selvittämässä hänen seurueensa tekemisiä. Veljen mukaan näin olisi tapahtunut viimeksi kuolemaa edeltävällä viikolla Isossa Omenassa.

Veljen mukaan nainen ei käyttänyt päihteitä, ei alkoholia eikä huumeita.

Sekä kuolleen naisen sukulainen että tämän veli uskovat, että nainen on kokenut vartijoiden kiinnioton hyvin ahdistavaksi ja tilanteen yllättäväksi. Poliisin mukaan nainen ei käyttäytynyt kiinniottotilanteessa väkivaltaisesti.

– Minua on häirinnyt hirveästi keskustelut somessa, kun oletus tuntuu olevan se, että Ison Omenan vartijoiden koville otteille on ollut perusteltu syy, sukulainen sanoo.

– Olen sitä mieltä, että vartijat olisivat ihan kaikessa rauhassa voineet keskustella ja ottaa selvää, oliko vartijoiden hälyttämiselle todellista aihetta. Pelkkä ajanvietto kauppakeskuksessa on kaiketi luvallista kaikenlaisille persoonille.

Naisen veli sanoo, että hän toivoisi laajempaa keskustelua siitä, miten vartijat ja järjestyksenvalvojat kohtaavat ihmisiä, joilla on jollakin tavalla poikkeava tausta.

Useimpia järjestyksenvalvojia ei kouluteta ymmärtämään erilaisuutta

Järjestyksenvalvojaksi voi kouluttautua nopeimmillaan viikossa ja vartijaksi kolmessa viikossa.

Lyhyessä koulutuksessa ei ole juurikaan aikaa opetella kohtaamaan normista poikkeavaa käyttäytymistä, kertoo alan kouluttaja Antti Vähäkangas Oulun seudun ammattiopistosta.

Turvallisuusalan perustutkinnossa näitä asioita käydään läpi. Koulutus kestää pari kolme vuotta, mutta läheskään kaikki turvallisuusalan työntekijöistä eivät ole sitä käyneet.

– On sairauksia, pelkotiloja, elämäntilanteita, autismikirjoa. Jos terveydentila on sellainen, että se voi aiheuttaa käytöshäiriöitä, sen tunnistaminen on avainasemassa, jotta osataan tehdä oikeita asioita, sanoo turvallisuusalan opettaja Jari Stolt Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksiasta.

– Esimerkiksi autismikirjolla oleva ihminen saattaa toimia päällisin puolin tavallisesti, mutta ei välttämättä siedä kosketusta. On katastrofi yrittää hallita tällaista henkilöä maassa. Käytännössä henkilö tekee kaiken vapautuakseen, Stolt lisää.

Ylellä ei ole tietoa, onko menehtyneen naisen sairaus vaikuttanut hänen käytökseensä Isossa Omenassa sattuneessa tilanteessa. Yle ei myöskään tiedä, ovatko tapauksessa toimineet turvallisuusalan ammattilaiset suorittaneet alan perustutkinnon vai lyhyen koulutuksen.

– Jos sukulaiseni kaltainen ihminen ei voi olla turvassa ostoskeskuksessa, olemmeko kukaan, sukulainen pohtii.

– Kuten serkkuni sanoi, läheisemme olisi tarvinnut huolenpitoa ja rakkautta, ei kovia käsiä.

Uutispodcastissa useissa yrityksissä työskennellyt entinen turvallisuusalan työntekijä kertoo alan toimintatavoista ja ongelmista.