Satakunnan hyvinvointialueelta ennakkotapaus: Aluehallitus eroamassa, koska Liike Nytiin loikannut poliitikko ei jätä hallituspaikkaansa

Satakunnan aluehallitus jättää mitä todennäköisimmin lähiviikkoina eroanomuksensa.

Syynä on se, että aluehallitukseen perussuomalaisten mandaatilla valittu Christa Lahto on vaihtanut puoluetta ja siirtynyt perussuomalaisista Liike Nyt -puolueen riveihin. Lahto on ilmoittanut, että hän ei puoluevaihdoksesta huolimatta aio erota aluehallituksesta.

Muut puolueet katsovat, että Lahdon pitäisi jättää paikkansa vapaaehtoisesti, koska aluehallituksen paikat jaettiin puolueille vaalimenestyksen perusteella. Puolueilla on asiasta myös sopimus.

Uusi tilanne

Aluehallituksen puheenjohtaja Harri Lehtonen (sd.) sanoo, että aluehallituksen ero on paras ratkaisu.

Tämän jälkeen aluehallitus nimetään uuden kerran, ja perussuomalaiset saavat Lahdon tilalle haluamansa henkilön, joka on tiettävästi Heidi Sakari.

– En ole kuullut, että muilla hyvinvointialueilla olisi tapahtunut vastaavaa, Lehtonen sanoo.

Samankaltaisia tilanteita on tapahtunut aiemmin kunnissa. Yksi tapa hoitaa asia on perustaa tilapäinen valiokunta, joka esittää valtuustolle kunnanhallituksen erottamista luottamuspulan takia. Tämän jälkeen vanha kunnanhallitus valitaan uudelleen lukuunottamatta henkilöä tai henkilöitä, jotka halutaan jättää kunnanhallituksen ulkopuolelle.

Lahto ei hyväksy perusteita

Christa Lahto kommentoi Ylelle, että äänestäjät ovat aluevaaleissa antaneet hänelle luottamuksen, jonka pohjalta hän istuu aluehallituksessa.

Perussuomalaisten ja muiden puolueiden näkemys on toinen. Aluehallitusta johtava SDP:n Harri Lehtonen sanoo, että jos Lahto saisi jatkaa aluehallituksessa, se olisi vastoin demokratiaa.

Valitukseen valmistauduttu

Christa Lahto sanoo, että myöskään koko aluehallituksen erolle ei ole perusteita.

Jos aluehallitus eroaa ja tilalle valitaan uusi, se on hänestä peruste valitukselle. Aluehallituksen Lehtonen on valmis tähän.

– Varmasti valitusprosessi tulee. Sehän on yleinen suomalainen käytäntö. Mutta erolle on vedenpitävä peruste. Satakunnan tapaus muodostuu varmasti myös ennakkotapaukseksi, Lehtonen sanoo.

Lehtonen toivoo, että aluehallitus pystyisi päättämään erosta seuraavassa kokouksessaan.

Asiaa piti käsitellä jo viime maanantaina, mutta Lehtonen muutti asialistaa ja siirsi ratkaisua eteenpäin. Puolueet kokoontuvat vielä pohtimaan asiaa tällä viikolla epävirallisesti.

Harri Lehtonen (sd.) johtaa Satakunnan aluehallitusta. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Taustalla Porin palloiluhallikiista

Satakunnan aluehallitusta koskeva ongelma sai alkunsa Porin kunnallispolitiikasta.

Perussuomalaisten ryhmä ei hyväksynyt Christa Lahdon toimintaa, kun tämä oli mukana kaatamassa Poriin suunniteltua palloiluhallia.

Perussuomalaiset erottivat Lahdon ja muut palloiluhalliratkaisun kaatajat valtuustoryhmästä, jolloin Lahto perusti Poriin Liike Nytin valtuustoryhmän yhdessä kahden muun erotetun kanssa.

Lahto on ollut eräs ääniharavista viime kunta- ja aluevaaleissa. Viime vuoden aluevaaleissa (siirryt toiseen palveluun) hän sai perussuomalaisista Satakunnassa toiseksi eniten ääniä, 778. Vain kansanedustaja Petri Huru keräsi puolueelle enemmän ääniä.