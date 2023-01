Kun isältä varastettiin kännykkä, tytär innostui kyberturvallisuudesta – katso, mikä kiinnosti eniten kevään ensimmäisessä yhteishaussa

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kaikkiaan 61 867 hakijaa jännittää parhaillaan, tuottaako kevään ensimmäinen yhteishaku toivotun tuloksen. Paikkoja on jaossa noin 7 500.

Kuva: Matti Kurkela / Yle

Kuva: Matti Kurkela / Yle

Viikko sitten päättyneessä haussa pyrittiin korkeakoulujen syksyllä 2023 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopistoon.

Hakijoiden määrä lähes tuplaantui viime vuodesta ja oli nyt ennätyksellisen korkea. Vuoden 2022 ensimmäiseen yhteishakuun osallistui noin 32 600 henkeä.

Opetushallituksen arvion mukaan kasvua selittävät aktiivinen opiskelijarekrytointi ulkomailta ja kansainvälisen hakuprosessin helpottuminen. Käytössä oli ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen yhteinen sähköinen valintakoe, International UAS Exam.

Hakijoista ylivoimainen enemmistö ilmoitti äidinkielekseen jonkin muun kuin suomen, ruotsin tai saamen.

Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Opettaja katsoo tulevaan

Koska kevään ensimmäisessä yhteishaussa on tarjolla englanninkielistä koulutusta, hakijoita on ympäri maailmaa. Yksi Suomeen kaukaa tulleista on eteläafrikkalainen Burgert Maree.

Kun Maree sai sähköpostiinsa hyväksymiskirjeen, hän luuli viestiä ensin roskapostiksi. Tervetulotoivotus tulevaisuudentutkimuksen maisteriohjelmaan oli kirjoitettu suomeksi.

– Minun piti lukea se uudestaan kahdesti ennen kuin ymmärsin, että olin saanut paikan Turun yliopistosta.

Pitkään opettajana toiminut Maree kuvaa oppiainettaan tieteeksi, joka pyrkii muodostamaan käsitystä kaikista mahdollisista tulevaisuudenkuvista.

– Maailman tila ja kehityssuunta voivat helposti masentaa, mutta yllättävästi yksikin toiveikas asia tai pelkkä toivon pilkahdus riittää piristämään. Olen opiskellessani saanut ympärilleni toiveikkaita ja luovia ihmisiä. Se on hyvin inspiroivaa.

Burgert Maree kouluttautuu ennakoinnin asiantuntijaksi. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Laitteet lukkoon, data talteen

Nigerialainen Esther Oluwawemimo opiskelee Turun yliopistossa kyberturvallisuuden maisteriohjelmassa. Kiinnostus aiheeseen heräsi sattumalta.

– Isäni puhelin varastettiin kirkossa Nigeriassa. Se sai minut miettimään, mitä kaikkea tietoa puhelimessa oli ja mitä sille voisi tapahtua. Ryhdyin selvittämään, miten korjata asia, ja täällä ollaan.

Oluwawemimon mukaan ratkaisuja kadonneen puhelimen ongelmaan on nykyisin paljon: kaksivaiheinen tunnistauminen, salasanojen hallintasovellukset ja tietojen tallentaminen pilveen.

Esther Oluwawemimolla on vuosien työkokemus kyberturvallisuustekniikasta. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Lukukausimaksut kaukaa tulleille

Maisteriohjelma suomalaisessa korkeakoulussa on maksullinen Euroopan unionin ja talousalueen ulkopuolelta tuleville.

Esimerkiksi tulevaisuudentutkimuksen opiskelijalta on löydyttävä 10 000 euroa per lukuvuosi.

Eteläafrikkalaisen Burgert Mareen mielestä järjestelmää ei voi moittia epäreiluksi, vaikka unionin kansalaiset saavat koulutuksensa maksutta. Hän rahoittaa opintonsa säästöillä ja työnteolla.

– Mielestäni suomalaisilla on syytä olla hyvin kiitollisia mahdollisuuksistaan, varsinkin siitä, että voivat palata myöhemmällä iällä opintojen pariin.

Näin yhteishakukone tehtiin

Yle on saanut yhteishakukoneen luvut Opetushallituksen tilastopalvelusta. Tiedot tarkentuvat kevään mittaan. Kaikkien alojen paikkamääriä ei ole julkaistu.

Maaliskuun 15. päivänä käynnistyy kevään toinen korkeakoulujen yhteishaku. Silloin haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin.

Voit keskustella aiheesta 27. tammikuuta kello 23 asti.