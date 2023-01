Keuruun entisessä varuskunnassa toimiva leipomo laiminlöi määräyksiä – Ruokavirasto määräsi yrityksen tuotteita hävitettäviksi

Leipomon taustalla on sama yrittäjä, joka omistaa tamperelaisen Raholan liikuntakeskuksen. Myös sen tulevaisuudesta on ollut epäselvyyttä.

Keuruun entisen varuskunnan alueella toimivan leipomon vaikeudet syvenevät. Ruokavirasto määräs (siirryt toiseen palveluun)i kaikki Amissa Oy:n leipomossa 19. joulukuuta jälkeen valmistetut tuotteet poistettaviksi markkinoilta. Lisäksi tuotteet pitää hävittää, etteivät ne palaudu elintarvikeketjuun.

Amissa on valmistanut Keuruulla valtakunnalliseen myyntiin erilaisia pakattuja leipomotuotteita, kuten lörtsyjä ja lihapiirakoita.

Ruokavirasto on pyytänyt kuntien elintarvikevalvontaviranomaisia varmistamaan, että yrityksen tuotteet hävitetään niiden ostopaikoissa. Lisäksi virasto pyytää kuluttajia hävittämään tuotteet kotitalousjätteenä tai palauttamaan ne ostopaikkaan.

Leipomon toiminnassa lukuisia puutteita

Määräys johtuu siitä, että elintarvikevalvonta on havainnut yrityksen toiminnassa monia puutteita. Se ei ole muuttanut toimintaansa eikä korjannut olosuhteita ohjeista ja kehotuksista huolimatta.

Yle ei tavoittanut yrittäjää kommentoimaan asiaa. Amissa Oy:n kotipaikka on Pirkkala ja yritys toimi siellä ennen muuttoa Keuruulle.

Ruokaviraston mukaan puutteita ja epäkohtia on ollut muun muassa tilojen soveltuvuudessa, hygieniassa ja henkilökunnan perehdytyksessä.

Rakennusvalvonta teki ilmoituksen poliisille

Aamulehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti perjantaina, että Keuruun rakennustarkastaja ja rakennuslautakunta määräsivät Amissan keskeyttämään toiminnan jo syksyllä, koska paikan käyttötarkoitusta ei ollut muutettu sotilaskodista elintarviketeollisuuden tilaksi.

Keuruun rakennusvalvonta on ilmoittanut poliisille, että yritys on rikkonut keskeyttämismääräystä.

Rakennusvalvonta hyväksyi leipomon tilaa koskevan rakennusluvan maanantaina 16. tammikuuta. Luvan ehtojen ja vaatimusten pitää täyttyä ennen kuin rakennuksen leipomo-osa voidaan ottaa hyväksytysti käyttöön. Ennen hyväksyttyä käyttöönottoa leipomotoimintaa ei voida rakennuksessa harjoittaa.

Joka tapauksessa lupapäätös on lainvoimainen aikaisintaan 31. tammikuuta, ellei päätöksestä tehdä oikaisuvaatimusta.

Lisäksi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt yrittäjälle uhkasakon työnantajan velvollisuuksien laiminlyömisestä. Sakon määrä on yhteensä 9 000 euroa.

Amissa Oy:n yrittäjä omistaa myös tamperelaista Raholan liikuntakeskusta pyörittävän Suomen Urheiluhallit Oy:n. Myös liikuntakeskuksen tulevaisuudesta on herännyt kysymyksiä. Yritystä on hiljattain haettu kahdesti konkurssiin. Molemmat hakemukset on kuitenkin peruttu.