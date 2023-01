Energiayhtiöt toivovat valtiota mukaan Suomen ensimmäiseen pienydinvoimalaan – haaveena sarjatuotanto ja miljardiluokan vientituote

Suomalaiset energiayhtiöt kehottavat valtiota nopeisiin toimiin ensimmäisen pienydinvoimalan saamiseksi Suomeen. Viisi yhtiötä ja Lappeenrannan kaupunki ovat laatineet asiasta julkilausuman. Ne toivovat tulevalta hallitukselta päätöstä pienydinvoiman pilottihankkeen edistämisestä ja rahoituksesta.

Lausuman allekirjoittaneet energiayhtiöt ovat Imatran Lämpö, Kuopion Energia, Lappeenrannan Energia, Pori Energia ja Tampereen sähkölaitos.

Yhtiöt katsovat, että on tarpeen kehittää nimenomaan suomalaista konseptia ydinkaukolämmöstä. Se on niiden mukaan tulevaisuudessa yksi hyvä vaihtoehto kaupunkien lämmittämiseen.

– Suomella on kaikki edellytykset olla maailman paras kaukolämmön tarpeisiin sopivien pienten ydinvoimaloiden valmistaja, julkilausumassa sanotaan.

Energiayhtiöt ovat valmiita ostamaan pienydinvoimalan tuottamaa lämpöä, mutta ne toivovat valtiota rahoittajaksi ja ehkä jopa laitoksen omistajaksi.

Pienydinvoimalat ovat selvästi perinteisiä voimaloita pienempiä ja vaativat ympärilleen nykyisiä laitoksia pienemmän varoalueen.

Suomalaisia reaktoreita maailmalle?

Pilottilaitoksen lisäksi Suomeen tarvitaan yhtiöiden mielestä kunnianhimoinen strategia suomalaiselle pienydinvoimalle ja pienydinvoimaloita koskevan lainsäädännön uudistamista.

Jos suomalaiset onnistuisivat kehittämään pienydinvoimaloista vientituotteen, olisi mahdollista päästä kiinni isoihin rahoihin.

– Jos prosentti Euroopan kaukolämmöstä tuotettaisiin suomalaisilla pienreaktoreilla, se tarkoittaisi noin 17:ää reaktoria eli jopa 0,8–1,7 miljardin euron investointeja, sanoo Tampereen Sähkölaitoksen Business Intelligence Manager Juko Vähätiitto tiedotteessa.

Yhtiöt viittaavat VTT:n ja LUT-yliopiston tekemään selvitykseen. Sen mukaan kaukolämmön tuottaminen ydinvoimalla on mahdollista jo 2030-luvulla. Aikataulu on mahdollinen, jos suunnittelussa keskitytään pelkkää lämpöä tuottavaan pienydinreaktoriin.

– Kun reaktori tuottaa vain kaukolämpöä, se on helpompi, edullisempi ja nopeampi toteuttaa. Laitoskomponentit voidaan rakentaa tehtailla sekä konepajoilla ja tuoda valmiina asennuspaikalle. Tämä on yksinkertaisempaa ja halvempaa kuin esimerkiksi sata kertaa suuremmalla Olkiluoto 3:n työmaalla, sanoo VTT:n projektipäällikkö Ville Tulkki.

Selvityksen mukaan maailmalla on käynnissä joitakin pienydinreaktorihankkeita. Ne ovat usein kooltaan liian suuria Helsinkiä pienempien kaupunkien käyttöön. Lisäksi niissä kehitettävät reaktorit tuottavat tyypillisesti lämmön ohella sähköä.

– Kehittäminen on otettava haltuun Suomessa. Muuten emme voi luottaa siihen, että ydinvoiman kehittäminen etenee meille hyödyllisimmällä tavalla, Vähätiitto sanoo.

Kiinnostusta Suomessa jo on

Ensimmäisiä suomalaisia hankkeita on jo valmisteilla. VTT:llä on oma ydinkaukolämpöprojektinsa ja LUT-yliopisto on allekirjoittanut aiesopimuksen yhdysvaltalaisen Ultra Safe Nuclear Corporationin kanssa pienen kaasujäähdytteisen reaktorin rakentamiseksi.

– Ensimmäistä demonstraatiokohdetta olisi siis mahdollista lähteä toteuttamaan esimerkiksi LUT-yliopiston ydinkaukolämpöreaktoria koskevien suunnitelmien myötä, sanoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Kiinnostusta on muillakin. Marraskuussa Helen ja Fortum kertoivat (siirryt toiseen palveluun) selvittävänsä mahdollisuuksia pienydinvoiman saralla.

Myös poliitikot ovat jo kiinnittäneet huomiota asiaan. Esimerkiksi Tampereella joukko valtuuttettuja ehdotti elokuussa, että kaupunki selvittäisi paikkaa mahdolliselle pienydinvoimalalle.

Katso videolta, millainen voisi olla VTT:n neljästä pienreaktorista koostuva ydinkaukolämpölaitos:

Millaisia ajatuksia juttu herättää? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.