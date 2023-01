Hallitus pyrkii ajamaan translain uudistuksen läpi vielä tällä vaalikaudella

Kokoomus on nostanut esiin huolen siitä, että miehet voisivat uuden translain avulla vältellä asepalvelusta vaihtamalla sukupuolimerkintänsä naiseksi. Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) myöntää, että riski väärinkäytökseen olisi pieni.

Lakiesitys sukupuolen vahvistamisesta eli translaki on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä. Tavoitteena on saada uusi laki säädettyä vielä kuluvalla vaalikaudella.

Nykyinen translaki tuli voimaan 2002. Tällä hetkellä sukupuolen juridiseen korjaukseen tarvitaan mittava lääketieteellinen arviointi.

Uudessa laissa transsukupuolinen henkilö voi korjata juridisen sukupuolimerkintänsä hakemuksella.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Ilmari Nurminen (sd.) arvioi A-studiossa, että lakiesitys menee läpi nykyisellä eduskuntakaudella.

– Hallitus vie tämän eteenpäin. Puolustamme ja teemme ihmisoikeuksia kunnioittavan lainsäädännön. Ja se tulee menemään läpi.

Hallituspuolueista keskusta aikoo antaa kansanedustajiensa äänestää laista omantuntonsa mukaan. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) arvioi, että runsaat puolet keskustan kansanedustajista äänestäisi lakiesityksen puolesta.

Varusmiespalvelun välttely huolenaiheena

Oppositiossa kokoomus kannattaa lakiesitystä. Se on kuitenkin löytänyt lakiesityksestä täydennystarpeita, mikä on herättänyt epäilyjä siitä, että laki ei ehtisikään mennä läpi tällä vaalikaudella.

Kokoomus on nostanut esiin muun muassa kysymyksen siitä, että lakimuutoksen varjolla asevelvolliset saattaisivat vältellä varusmiespalvelusta hakemalla itselleen toisen sukupuolen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) ei pidä tällaista suurena riskinä mutta mahdollisena.

– Meidän on hyvä tiedostaa, että se mahdollisuus siellä on. Asia pitää täsmentää. Näitä epäselvyyksiä siellä on.

Opposition perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit vastustavat lakiesitystä.

Eduskunnan lakivaliokunta antoi joulukuussa lakiesityksestä lausunnon, johon kansanedustajat Leena Meri (ps.) ja Sanna Antikainen (ps.) jättivät eriävän mielipiteensä.

– Mikään velvoittava ihmisoikeussopimus ei edellytä sitä, että sukupuolesta tulee niin sanotusti ilmoitusasia, Meri sanoi A-studiossa.

Ilmari Nurmisen mielestä on surullista, että translain käsittelyssä julkisuudessa on keskitytty itse asian sijasta epäolennaisiin kysymyksiin.

– Meillä on yhteiskunnassa paljon transsukupuolisia ihmisiä, jotka ovat äärettömän heikossa asemassa tällä hetkellä.

Katso koko A-studion lähetys täältä.