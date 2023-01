Tuhansilla suomalaisilla levyillä soittava rumpali Anssi Nykänen päätyi kymmenvuotiaana humppabändiin hirvipeijaisista

Suomen suosituimpiin rumpaleihin kuuluvalla Anssi Nykänen matkustaa Suomen ja Espanjan väliä. Suomessa hän käy tekemässä töitä, mutta koti on Espanjassa Torreviejassa.

Mutta korona-aika oli hiljaisempaa hänelläkin.

– Tässä meni kaksi ja puoli vuotta sillä tavalla, että toinen jalka haudassa ja toinen Välimeressä.

Nyt töitä on taas ihan riittävästi ja päällekkäinkin. Parhaillaan on käynnissä muun muassa kiertue Wöyh! -yhtyeen rivissä ja Priscilla-musikaalin orkesterissa.

Nykänen mukana monilla hiteillä

Nykänen on yksi Suomen eniten levyttäneistä muusikoista – vuosien varrella on kertynyt yli 5000 äänitystä. Ja lukuisia hittejä, kuten vaikkapa Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo, Pekka Ruuskan Rafaelin enkeli tai Mikko Kuustosen Akrabadabra.

Puoli seitsemän -lähetyksessä testattiin, miten hyvin Nykänen tunnistaa soittamiansa kappaleita pelkkien rumpuraitojen perusteella.

Yksi esitetyistä kappaleista oli Kirkan Surun pyyhit silmistäni pois, mutta sen yhteydessä Nykänen kertoikin katsojille paljastuksen. Kappale on nimittäin tuon Kirkan levyn ainoa kappale, missä Nykänen ei soita.

– Siinä on Jari Laasosen hienosti ohjelmoimat rummut. Mutta nuo rumpufillit on kyllä semmoset, mitä mä soitan muuten sillä levyllä oikeastaan tietämättäni. Mulle tullaan aika usein sanomaan, että siinä Surun pyyhit silmistäni pois -kappaleella on kyllä niin hieno rumpuraita. Mä sanon, että niin on, ja jätän keskustelun siihen, Nykänen nauraa.

Humppakolmiosta kaikki lähti

Nykänen on kotoisin Keski-Suomesta Haapamäeltä, jossa rumpujen soitto alkoi jo pikkupoikana. Isoveljen esimerkki ja levyt innostivat ensin rakentamaan rumpuja laatikoista ja noin kymmenvuotiaana hän soitti jo bändissä.

Humppakolmio -nimiseen orkesteriin Nykänen päätyi vähän vahingossa.

– Meillä oli totta kai Haapamäellä kavereiden kanssa jo bändi. Isän hirviporukalla oli hirvipeijaiset ja sinne pyydettiin meitä soittamaan kahden haitaristin kanssa.

Jostain syystä paikalle ei kuitenkaan saapunut bändistä kuin Nykänen ja nuori mies soitti yksin kahden vanhemman haitaristin kanssa.

– Siellähän oli kovat meiningit, soitettiin humppaa niin, että tärinä kävi. Tanssimusiikkia ihmisten makuun.

Sen jälkeen Nykänen saikin kutsun toisen haitaristin Humppakolmio nimiseen orkesteriin, jossa oli mukana myös kitaristi. Keikoilta tienasi mukavasti taskurahaakin.

– Kyllä siinä paikallinen osuuskauppa oli ihan tyytyväinen. Suklaata ja lakupötköä haettiin ja aina käteisellä mentiin.

Katso koko Puoli seitsemän -lähetys tästä: