Nepalin lentoturmassa kuoli perämies, jonka lentäjämies kuoli lentoturmassa 16 vuotta aiemmin

Nepalissa viime sunnuntain Yeti Airlinesin 691 -lennon onnettomuudessa kuoli muiden mukana lennon perämies Anju Khatiwada.

44-vuotiaan Khatiwadan kuoleman traagisuutta lisää, että hänen entinen aviomies Dipak Pokhrel kuoli 16 vuotta aiemmin toimiessaan perämiehenä saman lentoyhtiön lennolla.

Uranuurtaja kouluttautui lentäjäksi miehensä kuoleman jälkeen

Khatiwadan mies Pokhrel kuoli Nepalin länsiosan Jumlan kaupunkiin ruokaa kuljettaneen pienkoneen onnettomuudessa vuonna 2006. Turmassa kuoli yhdeksän ihmistä.

Khatiwada oli päättänyt kouluttautua lentäjäksi jäätyään yksinhuoltajaksi hänen miehensä kuoleman jälkeen. Hänen kerrotaan maksaneen lentokoulutuksensa vakuutusrahoilla, jotka hän oli saanut aviomiehensä kuoleman takia.

– Hän oli päättäväinen nainen, joka tavoitteli unelmiaan ja toteutti miehensä unelmat, perheenjäsen Santosh Sharma kertoi BBC:lle.

Sharman mukaan Khatiwada onnistui monen vastoinkäymisen jälkeen kouluttamaan itsensä lentäjäksi Yhdysvalloissa. Tämän jälkeen Khatiwada aloitti työskentelyn Yeti Airlinesille vuonna 2010.

Lentoyhtiöstä Khatiwadan kerrotaan olleen uranuurtaja. Hän oli yksi lentoyhtiön ainoastaan kuudesta naislentäjästä. Hänellä oli runsaasti lentokokemusta – lähes 6 400 tuntia.

– Hän toimi lentoyhtiölle kapteenina ja teki myös yksinlentoja. Hän oli rohkea nainen, lentoyhtiön tiedottaja Sudarshan Bartaula kommentoi asiaa BBC:lle.

Nepalin lento-olosuhteet ovat vaikeat

Khatiwada toimi perämiehenä Yeti Airlinesin 691 -lennolla, joka syöksyi sunnuntaina rotkoon Pokharan kaupungin lähellä Nepalin keskiosissa. Koneen kaikkien 72 matkustajan uskotaan kuolleen Nepalin pahimmassa lento-onnettomuudessa 30 vuoteen.

Onnettomuuden syy on toistaiseksi epäselvä.

Nepalissa lentoturvallisuutta heikentää erityisesti maan vuoristoinen maasto ja sen aiheuttama arvaamaton sää.

The New York Timesin mukaan Nepal on pystynyt YK:n selvityksissä parantamaan lentämisen turvaluokitustaan viime vuosina. Tästä huolimatta maalla kerrotaan olevan yhä vakavia puutteita lennonjohdossa, vaaratilanteiden tutkinnassa ja turvallisuusstandardien parantamisen organisoinnissa.

Liki 350 ihmistä on kuollut lento-onnettomuuksissa Nepalissa tällä vuosituhannella.

Euroopan unioni on kieltänyt kaikilta nepalilaisilta lentoyhtiöiltä pääsyn ilmatilaansa turvallisuussyistä.

Silminnäkijän video näyttää Nepalissa pudonneen koneen viimeiset hetket.

