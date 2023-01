Yhdysvaltojen ulkoministeri Blinken: Ukrainalle toimitetaan juuri sellaista aseapua, jota se tarvitsee taistelutantereella

Ulkoministeri Antony Blinken lupasi Yhdysvaltojen ilmoittavan loppuviikosta Ramsteinin aseapukokouksessa tarkempia yksityiskohtia siitä, mitä Ukrainalle on tarkoitus toimittaa seuraavaksi.

Yhdysvallat aikoo päättäväisesti toimittaa Ukrainalle sellaista aseapua, jota Ukraina tarvitsee pärjätäkseen sotatantereella, kertoo Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken uutiskanava CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Blinken kertoi asiasta yhdessä Britannian ulkoministerin James Cleverlyn kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa Washingtonissa paikallista aikaa tiistaina.

– Samalla kun tämä sota on kehittynyt, niin on myös Yhdysvaltojen antama tuki Ukrainalle kehittynyt. Olemme pitäneet huolen siitä, että Ukrainalla on kaikki tarvittava sodan kohtaamiseen, Blinken sanoi.

Blinken myös ylisti Britannian päätöstä lähettää Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja Ukrainaan. Britannian pääministerin Rishi Sunakin kanslia kertoi päätöksestä viime lauantaina.

”Ukrainan liittolaisten lisättävä aseapua”

Samassa lehdistötilaisuudessa Britannian ulkoministeri Cleverly sanoi, että Ukrainan liittolaisten on lisättävä aseavun määrää Ukrainalle, jotta seisahtunut tilanne rintamalinjalla saadaan rikottua. Hänen mukaansa näin estetään syntymästä tuhoisaa ja pitkittynyttä näännytyssotaa.

Cleverly oli tiistaina vierailulla Yhdysvalloissa.

– Olemme alkaneet nähdä hidastumista, luutumista rintamalla, Cleverly sanoi.

Cleverly lisäsi, että tästä syystä nyt on oikea aika kiihdyttää aseavustuksia Ukrainalle.

Tällä viikolla perjantaina Saksan Ramsteinissa järjestetään kokous, jossa päätetään Ukrainalle toimitettavasta aseavusta. Blinken lupaili Yhdysvaltojen julkistavan uusia aseavustuksia kokouksessa, johon Yhdysvalloista osallistuu puolustusministeri Lloyd Austin.

Blinken ei vielä tiistaina kertonut yksityiskohtia siitä, mitä Yhdysvallat mahdollisesti aikoo seuraavaksi toimittaa Ukrainalle.

Lähteet: Reuters, AFP