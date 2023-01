Syyttäjän mukaan lähes 30 vuoden takainen Ilpo Härmäläisen murha oli raukkamainen teko: ”Yllätetty täysin, ammuttu selkään”

Hovioikeudessa syytetty kiisti jälleen edes tavanneensa Ilpo Härmäläistä tämän katoamispäivänä. Puolustus katsoo myös, että Härmäläisen henkirikos on ollut tappo, jonka syyteoikeus on jo vanhentunut.

Lähes 30 vuoden takaisen murhajutun käsittely alkoi tänään Turun hovioikeudessa.

69-vuotiasta entistä mainostoimistoyrittäjää Lasse Lehtoa syytetään vuonna 1994 tapahtuneesta turkulaisen lakimiehen Ilpo Härmäläisen murhasta.

Ensimmäisen istuntopäivän alku ei tuonut yllätyksiä tai uutta tietoa käräjäkäsittelyyn nähden.

Syyttäjä katsoo, että Lehto on surmannut Ilpo Härmäläisen purjeveneessään 3. elokuuta 1994 ampumalla takaapäin selkään ja edestäpäin päähän.

Aluesyyttäjä Niina Merivirta kuvaili hovioikeudessa tekoa raukkamaiseksi.

– Yllätetty täysin, ammuttu selkään. Toinen laukaus on ollut niin sanottu lopetuslaukaus.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi viime toukokuussa Lehdon elinkautiseen. Käräjäoikeus katsoi, että Lehto ampui Ilpo Härmäläisen ja upotti tämän ruumiin mereen Turun Airistolle.

Lehto kiistää surmanneensa Härmäläistä. Hän valitti käräjäoikeuden tuomiosta. Lehto vaatii hovissa tuomion kumoamista ja syytteen hylkäämistä.

Hovioikeudessa Lehdon puolustus esitti toissijaisena vaatimuksena, että teko on ollut tappo, jonka syyteoikeus on vanhentunut 20 vuodessa. Tästäkin syystä syytteet tulisi puolustuksen mielestä hylätä.

Syyttäjä: Ei muita mahdollisia tekijöitä

Syyttäjän mukaan esitetty näyttö osoittaa Lehdon surmanneen Härmäläisen.

Aluesyyttäjä Merivirran mielestä Lehdon motiivi on ollut pelastaa mainostoimistonsa liiketoiminta hankkimalla Saksasta valuuttalainaa, jonka vakuudeksi on tarvittu käteistä. Tätä varten on tehty niin sanottu factoring-laskutussopimus. Laskut on pitänyt maksaa Lehdon suunnittelemalla valuuttalainalla, joka ei kuitenkaan ole toteutunut.

Syyttäjä esittää, että Lehto on heinäkuussa 1994 painostanut Härmäläistä maksamaan erääntyneet laskut, mutta Härmäläinen ei ole tähän suostunut. Syyttäjän näkemyksen mukaan Härmäläinen on tajunnut joutuneensa erehdytetyksi ja aikonut mennä ilmoittamaan asiasta poliisille. Tämän estääkseen Lehto on syyttäjän mielestä tehnyt suunnitelman Härmäläisen surmaamiseksi.

Aluesyyttäjä Niina Merivirta on vaatinut syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta Ilpo Härmäläisen murhasta. Merivirta Turun hovioikeudessa 18.1.2023. Kuva: Jesse Mäntysalo / Yle

Aluesyyttäjän mukaan Lehto on soittanut 3. elokuuta 1994 Härmäläiselle kello 12.15 ja houkutellut tämän mukaansa katsomaan jotain asuntoa. Tämän jälkeen Lehto on ottanut Härmäläisen kyytiinsä Eerikinkadulta ja ajanut Satavan venerantaan, jossa Lehdolla on ollut purjevene.

Syyttäjä katsoo todistetuksi, että Lehto ampui Härmäläisen purjeveneessään, ja teon jälkeen paketoi ruumiin muovisäkkeihin sekä kiinnitti ketjullisen ankkurin.

Ilpo Härmäläisen ruumis löytyi Turun Airistolta viime vuoden maaliskuussa.

Syyttäjä kuvaili Härmäläisen löytyneen niissä vaatteissa, jotka tällä oli kadotessa yllään. Mikään ei viitannut syyttäjän mielestä kamppailuun, vaan siihen, että Härmäläinen yllätettiin. Häneltä ei ollut viety rahaa tai muuta omaisuutta.

Syyttäjä huomautti Lehdon puhelimen paikantuneen samoihin aikoihin Naantalin Viljavaraston tukiasemaan, jonne tämän puhelin oli aiemminkin paikantunut Satavan venesatamasta soitettaessa.

Syyttäjä katsoo näytön osoittavan, että surmaaminen on tapahtunut vakaasta harkinnasta ja omanvoitonpyynnöstä sekä erityistä raakuutta tai julmuutta osoittaen.

– Lehdolla on ollut motiivi Härmäläisen surmaamiseen, hänellä on ollut siihen tilaisuus, ja hän on tehnyt sitä varten suunnitelman. Tutkinnassa ei ole tullut mitään sellaista esiin, joka viittaisi muuhun tekijään, Merivirta alleviivasi salissa.

Puolustus: Lehto ei tavannut Härmäläistä 3. elokuuta 1994

Puolustus on täysin eri mieltä syyttäjän kanssa. Puolustuksen mukaan Lasse Lehto ei ampunut Härmäläistä eikä edes tavannut tätä 3. elokuuta 1994. Lehto sanoo olleensa Härmäläisen katoamisen aikaan Raisiossa.

Tapauksesta on kulunut yli 28 vuotta. Lehdon asianajaja Heikki Uotila vetosikin siihen, että ajan kuluminen on voinut vaikuttaa todistajien muistiin.

– Kun henkilö kertoo näistä asioista, hän kertoo omasta mielestään totuudenmukaisesti. Hän ei tietoisesti kerro väärin, mutta muistikuvat ovat voineet vääristyä.

Lisäksi Uotila huomautti, että tekoa tutkittiin 1990-luvulla tappona. Murhatutkinnaksi se muuttui vasta 2021. Tappona rikos olisi vanhentunut jo vuonna 2014.

Lasse Lehdon avustaja, asianajaja Heikki Uotila Turun hovioikeudessa 18.1.2023. Kuva: Jesse Mäntysalo / Yle

Puolustuksen mukaan Lehdolla ei ole ollut mitään motiivia surmata Härmäläistä.

– Ei ole näyttöä, että Lehto olisi painostanut Härmäläistä, ja että Härmäläinen olisi uhannut mennä kertomaan [rahoituskuviosta] poliisille.

Syyttäjän mukaan Lehto on suunnitellut murhaa varaamalla ajan pankkiin ennen tekoa. Hän on halunnut neuvotella rahoituksesta jollekin kiinteistölle. Tämän tarkoituksena oli syyttäjän mukaan saada alibi kiinteistön katsomisesta siltä varalta, jos Härmäläinen ja Lehto nähdään surmapäivänä yhdessä.

Puolustus vastasi, että Lehto ei ole vuoden 1994 tutkinnassa salannut pankkitapaamista eikä siten ole yrittänyt järjestää alibia.

Avustaja Uotila korosti myös, että kukaan ei ole nähnyt Härmäläisen nousseen Lehdon kuljettamaan autoon.

Lisäksi puolustuksen mukaan Lehdolla on ollut tekohetkelle alibi. Heikki Uotila viittasi Lehdon mainostoimiston työntekijöiden lausuntoihin, joiden mukaan Lehto saattoi olla toimistolla vielä klo 13.00. Uotilan mukaan Lehto ei olisi ehtinyt tehdä kaikkea sitä, mitä syyttäjä esittää.

Puolustus piti yhä kiinni väitteestään, jonka mukaan Lehto oli poistunut toimistoltaan Raisioon huoltoasemalle tapaamiseen. Hänen puhelimensa on puolustuksen mielestä paikantunut Naantalin Viljavaraston tukiasemaan matkalla takaisin Turkuun.

Ei uusia todistajia

Turun hovioikeudessa ei ole luvassa uutta todistelua käräjäkäsittelyyn nähden. Kaikkia käräjäoikeudessa kuultuja todistajia ei kuulla hovissa.

Hovioikeudessa henkilötodistajia on kutsuttuna parikymmentä.

Käsittelylle on varattu seitsemän päivää, joista viimeinen on 30. tammikuuta. Sen lisäksi on varattu yksi varapäivä.

Kirjallisten todisteiden käsittely jatkuu huomenna torstaina.