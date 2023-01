Yhdysvaltain ja Turkin hävittäjäkauppojen toteutuminen ei olisi mikään tae Nato-ratifioinnille, asiantuntijat toppuuttelevat

Mediatietojen mukaan Yhdysvaltain hallinto olisi valmis myymään Turkille sen kaipaamia F-16-hävittäjiä. Kaupan yhtenä tavoitteena olisi taivutella Turkki ratifioimaan Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon. Kaupoista keskustellaan tiettävästi Yhdysvaltain ja Turkin ulkoministerien tapaamisessa tänään.

Ylen aamussa vierailleet asiantuntijat varoittavat, että ratifiointi voi olla vielä monen mutkan takana, vaikka hävittäjäkaupat toteutuisivat. Paljon riippuu siitä, minkälainen asema presidentti Recep Tayyip Erdoğanilla on sisäpoliittisesti ensi kesänä.

– Vaalit on joko kesäkuussa tai jopa mahdollisesti jo toukokuussa. Täytyy ymmärtää, että Turkin ulkopoliittinen päätöksentekoon osallistuvat käytännössä Erdoğan ja muutama ihminen hänen ympärillään, sanoo vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.

Ratifiointi on merkittävä kysymys Yhdysvalloille, mutta Turkin asialistalla on myös muun muassa Yhdysvaltain aseellinen tuki YPG-järjestön kurditaistelijoille Syyriassa.

– Tämä on varmaan se iso kuva, jota he tässä tavoittelevat ja miksi he ovat tätä [Nato-ratifiointia] korttina käyttäneet, Alaranta sanoo.

Jos hävittäjäkaupat onnistuvat ja Erdoğan varmistaa vaaleissa asemansa, hänellä ei Alarannan arvion mukaan ehkä ole enää syytä riiputtaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Nato-jäsenyys on vahvistamatta vielä myös Unkarissa

Myös ratifiointiprosessia seuraava Unkari-asiantuntija, tutkija Katalin Miklóssy Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista toppuuttelee toivomasta liikoja.

– Uskon, että Amerikka ja kaupat ovat vain yksi pieni seikka kokonaiskuvassa. Pitäisi muistaa myös, mitä tapahtuu esimerkiksi kuukauden päästä sodassa tai kansainvälisessä tilanteessa. Kaikki riippuu kaikesta, Miklóssy sanoo.

Hävittäjien myynti Turkille edellyttää Yhdysvaltain kongressin hyväksyntää. Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on kuitenkin sanonut luottavansa kaupan toteutumiseen.

Turkin lisäksi Suomen ja Ruotsin jäsenyys on ratifioimatta Unkarin parlamentissa. Unkari on luvannut hoitaa asian helmikuussa. Ratifioinnin päivämäärä on kuitenkin siirtynyt jo useasti, Miklóssy muistuttaa.

– Unkarille Turkki on äärimmäisen tärkeä partneri. [Unkarissa] katsotaan kyllä, että tuleeko Turkki pikku hiljaa vastaan vai ei. Mutta [Unkarin ratifiointi] ei riipu yksinomaan Turkista. Siinä on myös Venäjä-kortti mukana.

Miklóssyn mukaan Unkari yrittää ylläpitää mahdollisimman hyviä suhteita Venäjään ja maa on jarruttanut Naton itälaajenemista.

