Maasotakoulun johtaja: Sota Ukrainassa on hionut Suomen varusmiesten koulutusta

Maasotakoulun johtaja, eversti Janne Mäkitalo kertoo videolla, miten sota on vaikuttanut Puolustusvoimien koulutukseen.

Venäjän sota Ukrainassa on tuonut pieniä muutoksia varusmiesten koulutukseen Suomessa. Näin kertoo Maasotakoulun johtaja, eversti Janne Mäkitalo.

Mäkitalon mukaan Maavoimien esikunta painottaa aiempaa enemmän esimerkiksi joukkojen turvallisuutta, linnoittamista ja suojan lisäämistä.

– Nämä asiat ovat olleet jo valmiiksi meidän käsikirjoissamme ja oppaissamme. Sotakokemukset osoittavat, että asiat on aikoinaan viisaasti bongattu, Mäkitalo kertoo.

Hänen mukaansa Venäjän sodankäynti ei ole toistaiseksi tarjonnut yllätyksiä, joiden takia koulutukseen olisi pitänyt tehdä varsinaisia isompia muutoksia. Tilannetta seuraavat Puolustusvoimien tutkijat.

Venäjä-uutisissa ei syytä huoleen

Eilen tiistaina kerrottiin, että Venäjä aikoo vahvistaa armeijaansa ja myös sen läsnäoloa Suomen rajan tuntumassa. Janne Mäkitalon mukaan ihmisten ei kannata olla uutisista huolissaan.

– On ymmärrettävääkin, että Venäjän asevoimien johto haluaa turvata rajansa. Ja onhan suurvallan muutenkin kuin retoriikalla osoitettava sitä, että se pitää Suomen hakeutumista Natoon ei-toivottuna.

Hän pitää loogisena sitä, että Venäjä pyrkii uudistamaan asevoimiaan. Uudistuksia tarvitaan myös uskottavuussyistä, sillä armeija on kärsinyt Ukrainassa isoja tappioita.

– Vladimir Iljitš Lenin taisi aikoinaan sanoa, että tappion kärsinyt, hävinnyt armeija on hyvä oppimaan. On selvää, että Venäjä oppii kokemuksista ja tappioista, joita se on kärsinyt Ukrainassa.

Maasotakoululla oma roolinsa

Eversti Janne Mäkitalo aloitti vuoden 2023 alussa Maasotakoulun johtajana Lappeenrannassa.

Hän katsoo, ettei Maasotakoulu koe lähivuosina ainakaan negatiivisia uudistuksia, vaan sillä on Puolustusvoimissa vakiintunut asema.

Millaisena Janne Mäkitalo näkee Maasotakoulun tulevaisuuden? Kuuntele alta, mitä hän kertoo aiheesta Ville Toijosen haastattelussa.