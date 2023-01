Herkät ihmiset aistivat asioita, joita muut eivät havaitse – siksi heitä pitäisi saada yhteiskunnan avainpaikoille, sanoo Mari Valonmeri

Mari Valonmeri on entinen toimittaja ja nykyinen yritysvalmentaja ja tietokirjailija. Hän on erityisherkkä, ja niin on joka viides tai kuudes meistä muistakin. Valonmeren mukaan herkkyys ei ole häpeä vaan voimavara.

Mari Valonmeri harrastaa avantouintia lähes päivittäin Helsingin Lehtisaaressa. Kuva: Vesa Marttinen / Yle