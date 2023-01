Taloyhtiön tonttivuokra nousi yli kymmenkertaiseksi – nyt Tampereen uusi linjaus tuo helpotusta

Asunto-osakeyhtiö Erkkilän aukeen tonttivuokra voisi ensi vuoden alusta olla noin 60 prosenttia nykyisestä, koska suunnilleen sen verran tontin rakennusoikeudesta on käytetty. Hallituksen puheenjohtajan Esko Turusen mukaan yhtiö on koko ajan halunnut maksaa vuokraa vain siitä, paljonko on rakennettu. Arkistokuva marraskuulta 2021.

Kuva: Antti Eintola / Yle