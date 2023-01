Kaksi lääkealan yritystä rekrytoi satoja työntekijöitä Kuopioon lähivuosina, mutta työntekijöiden löytäminen ei ole helppoa

Kuopioon on avautumassa muutaman vuoden sisällä kolmisensataa uutta lääkealan työpaikkaa. Kaksi alan yritystä rakentaa parhaillaan kaupunkiin uusia, isompia toimitiloja ja molempiin yrityksiin palkataan kymmenittäin uusia työntekijöitä.

Geenilääkeyritys FinVector on jo aloittanut 120 uuden työntekijän rekrytoinnin Kuopiossa ensi vuonna valmistuvaan uuteen tuotantoyksikköönsä. Työntekijöitä tarvitaan myös ensi vuonna, mutta ei niin paljoa.

FinVector rakentaa parhaillaan Kuopion Savilahteen geeniterapialääkkeitä valmistavaa tehdasta, jonka on määrä valmistua ja aloittaa toimintansa ensi vuoden aikana. Uusi nelikerroksinen lääketehdasrakennus on 24 000 neliömetrin kokoinen.

Henkilöstöpäällikkö Pauliina Tuovisen mukaan Kuopion tehdas tulee olemaan maamerkki koko geeniterapian alalla.

– Miksi ei juuri Kuopioon? Meillä on täällä osaamista ja olemme sen todistaneet, kun saimme meidän syöpälääkkeelle myyntiluvan. Täällä on kaikki edellytykset, Tuovinen perustelee Kuopion sijaintia.

FinVectorin henkilöstöpäällikkö Pauliina Tuovinen kertoo, että yritys järjestää tänä vuonna myös rekrytointikoulutuksia. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Uusi tuotantoyksikkö keskittyy lähinnä FinVectorin virtsarakon syövän hoitoon kehittämän lääkkeen valmistukseen. Lääke sai joulukuussa Yhdysvaltain lääkeviranomaisen FDA:n hyväksynnän.

Myös keskushermostosairauksien lääkehoitojen parissa toimiva Charles River rakentaa parhaillaan isompia tiloja Pienen Neulamäen yritysalueelle. Yrityksen tavoitteena on kasvattaa henkilöstöä tulevina vuosina sadalla työntekijällä.

Charles Riverillä työskentelee tällä hetkellä 150 työntekijää.

– Rekrytoimme uusia työntekijöitä olettaen, että liiketoiminta kasvaa odotusten mukaisesti, Kuopion yksikön toimitusjohtaja Antti Nurmi kertoo.

Englanninkielistä perusopetusta tarjolla jo ensi syksynä

Kilpailu alan työpaikoista on kovaa. Samoista tekijöistä kamppailevat myös monet muut kemian alalla toimivat yritykset. Esimerkiksi FinVectorilla haussa on muun muassa laborantteja, huoltoasentajia, biotieteiden asiantuntijoita ja IT-alan osaajia. Osaajia kaivataan sekä Suomesta että ulkomailta.

– Työvoiman saatavuudessa haasteena on Kuopion sijainti, joka on vähän kaukana kaikesta sekä Suomessa että Euroopassa, Tuovinen myöntää.

Hän pitää työn merkityksellisyyttä hyvänä valttikorttina rekrytoinnissa.

– Me tehdään työtä jolla on merkitystä, me parannamme ihmisten sairauksia, Tuovinen sanoo.

Charles Riverin Antti Nurmi kertoo, että yrityksessä on onnistuttu luomaan kansainvälisille hakijoille hyvä kuva Kuopiosta ja sen mahdollisuuksista.

– Suomihan on tunnetusti turvallinen ja lapsiystävällinen perheellisille asua. Lisäksi luonto, palvelut ja Suomi-kuva ovat positiivisia vetovoimatekijöitä, Nurmi listaa.

FinVectorin Tuovisen mukaan puitteet ovat pääosin kunnossa, mutta kansainvälistä koulua Kuopioon odotetaan edelleen.

– Aikuisilla muuttajilla on usein perhe mukana. On tärkeää, että myös perheelle on hyvät olosuhteet. Se tarkoittaa sitä, että lapset pääsevät kouluun ja puolisoille on työpaikat, Tuovinen muistuttaa.

FinVectorin Savilahden uudet tilat valmistuvat ensi vuonna. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Yritys ei ole tehnyt Kuopion kaupungin kanssa suoraa yhteistyötä rekrytoinnin edistämiseksi.

Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen lupaa konkreettisia toimia englanninkielisen perusopetuksen haasteeseen jo tänä vuonna.

– Se aloitetaan ensi syksynä. Todennäköisin paikka on Rajalan koulu, missä on jo ennestään kaksikielistä opetusta. Valmistelut ovat jo pitkällä, Pirhonen kertoo.

Sekä kaupunginjohtaja että Kuopion elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen iloitsevat siitä, että suuret kansainväliset lääkealan yritykset investoivat juuri Kuopioon.

– Molemmat ovat investointeina erittäin merkittäviä ja tuovat työpaikkoja Kuopioon. Kansainväliset yhtiöt ovat nähneet, miten vahvaa osaamista Savilahden alueella on, Pitkänen toteaa.

Pirhosen mukaan saavutettavuussa parantaisi esimerkiksi nopeampi junayhteys. Se on yksi kaupungin keskeisiä tavoitteita lähitulevaisuudessa.

Elinkeinojohtaja Jukka Pitkänen näkee, että Kuopiossa täytyy kehittää englanninkielisiä koulutuspolkuja päiväkodista yliopistoon. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Lääkealalla riittää tehtävää

Charles Riverin Antti Nurmi sanoo, että lääkealalla riittää tehtävää, sillä esimerkiksi keskushermosairauksien hoidollinen tarve ei vähene tulevaisuudessa vaan päinvastoin.

– Pidentyneen elinkaaren seurauksena esimerkiksi Alzheimerin ja Parkinsonin taudin ja muiden aivosairauksien lääkehoidolle on yhä suurempi tarve. Tähän satsataan niin suurten lääkeyritysen kuin bioteknologiayritysten kautta vuosittain miljardeja, koska lääkekehitys on kallista, Nurmi sanoo.

Sekä Tuovinen että Nurmi arvioivat, että Kuopiossa on hyvä osaajapohja laajan koulutustarjonnan myötä. Ammattilaisia valmistuu niin Itä-Suomen yliopistolta, Savonia ammattikorkeakoulusta kuin Savon ammattiopistostakin. Myös Kuopion yliopistollinen sairaala on lähellä.