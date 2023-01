Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen alkoi letittää pullaa ja kalastaa Tiktokissa kuntalaisten käskystä

Lähes kaksi kolmesta kunnanjohtajasta toimii työroolissaan sosiaalisessa mediassa. Somessa menestyvät he, joille väline tuntuu luontevalta. Tiktokia käyttää vasta harva kunta, mutta sen osuus kasvaa.

Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen puhuu suoraan kameralle. Hän on tullut luottokuvaajansa Topias Isojärven kanssa Ala-Karkjärven jäälle kuvaamaan uusinta Tiktok-haastetta. Tänään on tarkoitus irrottaa kaloja verkosta.

– No niin, haastetta päivää! Olen Kuhmoisten kunnanjohtaja, ja tämä on kj-haaste.

Suunnilleen näillä sanoilla alkaa jokainen Tiktok-video, joissa kunnanjohtaja toteuttaa kuntalaisilta saamiaan haasteita (siirryt toiseen palveluun). Lopuksi haastaja arvioi, onnistuiko tehtävä vai ei.

Kuhmoisten lukion abiturientti Topias Isojärvi kuvaa ja editoi kunnanjohtajan videot Tiktokiin. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Pirkanmaalaisessa pikkukunnassa on pari tuhatta asukasta. Parhaimmillaan saman verran katselukertoja keräävät Väyrysen joulukuussa aloittamat haastevideot. Niissä on esimerkiksi letitetty pullaa koulun keittiössä, ajettu maastopyörällä metsässä ja sidottu kukkakimppua paikallisessa kukkakaupassa.

– Olin alkuun sitä mieltä, ettei kunnan tarvitse olla Tiktokissa. Kävin teini-ikäisten lasteni kanssa väittelyn ja hävisin sen. Tajusin, että kyllä minun nyt täytyy ruveta tekemään toimenpiteitä, Valtteri Väyrynen kertoo.

Kuntavideot eivät yleensä ole kovin katsottuja sosiaalisessa mediassa. Väyrysen vuorovaikutteiset haasteet keräävät nyt enemmän katseluita kuin valtuuston kokousstriimit.

– Striimiä katsoo suorana noin 30 ja jälkeenpäin 200 ihmistä. Näillä Tiktok-videoilla tulee pari tuhatta katselua helposti.

Kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen otti haasteen vastaan myös Yleltä ja kävi tekemässä gallupin siitä, pitääkö kunnanjohtajan olla Tiktokissa. Topias Isojärvi kuvasi haasteen Tiktokiin. Video: Riika Raitio / Yle

Kunnanjohtaja ei voi pakoilla somea

Valtteri Väyrynen ei ole ensimmäinen kunnanjohtaja somessa – eikä edes Tiktokissa. Esimerkiksi Keuruun kaupunginjohtaja Noora Pajari (siirryt toiseen palveluun) kertoo Tiktok-videoilla työstään. Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä (siirryt toiseen palveluun) ja Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä (siirryt toiseen palveluun) taas ovat ahkeria Twitterin käyttäjiä.

– Teen sosiaalista mediaa osana työtäni. Haluan kertoa kaupunginjohtajan työstä, jotta se tulisi tutummaksi. Nostan esille myönteisiä asioita, kuten mitä mahdollisuuksia meillä on elinympäristössämme ja mitä kaupunki tekee, Tytti Määttä kertoo.

Määttä sanoo tavoittaneensa somen kautta sellaisia ihmisiä, jotka eivät muutoin olisi yhteydessä.

Myös Jaakko Kiiskilän mielestä vuorovaikutus on someläsnäolon myötä lisääntynyt olennaisesti.

– Esimerkiksi kun ”tieto” leviää somessa kulovalkean tavoin, olen joskus onnistunut oikaisemaan jonkun aivan älyvapaan teorian jo ennen kuin asiasta on noussut isompaa numeroa.

Kunnanjohtajakaan ei voi enää kokonaan pakoilla sosiaalista mediaa. Kiiskilästä on realistista vaatia ja jopa edellyttää läsnäoloa siellä.

– Joskus viestittelen somessa myös muusta elämästäni, sillä koen kaupungin johtamisen olevan kokonaisvaltaista ja siviiliminän erottaminen kaupunginjohtajasta on hivenen hankalaa, hän sanoo.

Some on kunnalle mahdollisuus

Kuntapäättäjän läsnäolo sosiaalisessa mediassa on osa vuorovaikutteista johtamista.

– Kunnat pyrkivät nyt keksimään erilaisia keinoja, kuinka olla vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa, niin että molemmin puolin voitaisiin vaihtaa näkemyksiä, sanoo viestinnän professori Pekka Isotalus Tampereen yliopistosta.

Viestinnän professori Pekka Isotalus sanoo, että monet kunnat käyttävät huumoria sosiaalisen median kanavissaan. Esimerkeiksi hän nostaa Kouvolan ja Oulun, joissa betonihelvetti- ja paskakaupunki-hästageilla on saatu myönteistä huomiota. Kuva: Tommi Pesonen / Yle

Kuntaliiton kyselyyn vastanneista kunnanjohtajista 64 prosenttia käyttää sosiaalista mediaa työroolissaan. Viestinnän kehityspäällikkönä Kuntaliitossa työskentelevä Tony Hagerlund pitää onnistumisen edellytyksenä sitä, että kuntapäättäjä löytää oman tyylinsä.

Nykyinen sometrendi on itse tehdyn oloisuus, joka antaa myös vapautta.

– Some on työväline niille, joita se kutsuu. Kyllähän sen pitää olla itselle luontevaa. On myös tärkeää, että valitsee välineensä, kaikissa ei tarvitse olla mukana, Hagerlund sanoo.

Tiktok tulee, mutta voiko siihen luottaa?

Suosituin kuntasome on (siirryt toiseen palveluun) edelleen Facebook, sen jälkeen tulevat Instagram ja Youtube. Lyhyiden videoiden jakamiseen tarkoitettua Tiktokia käyttää vasta 15 prosenttia kunnista, mutta sen osuus on kasvussa.

Nykyjohtajat haluavat Pekka Isotaluksen mukaan yleensä luoda vaikutelman tuttuudesta ja helpostilähestyttävyydestä, mikä taas on edellytys luottamuksen rakentumiselle. Myös huumori toimii somekanavissa.

– Jos halutaan nimenomaan nuoriin kuntalaisiin yhteyttä, Tiktok on varmasti yksi tehokkaimmista välineistä. Mahdollisuus on nyt ainakin parempi kuin millään muulla somekanavalla, Isotalus uskoo.

Tytti Määttä epäröi vielä Tiktokin käyttöä.

– Minulla on siellä tili ja tiedostan, että potentiaali on suuri. Tiktokiin sisältyy hybridivaikuttamiseen ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Olen miettinyt, voinko kannustaa nuoria seuraamaan minua siellä, hän pohtii.

Kunnanjohtajilta on alettu edellyttää läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Tavan pitää kuitenkin tuntua omalta. Kuvassa Kuhmoisten kunnanjohtaja Valtteri Väyrynen verkkoja kokemassa. Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Jaakko Kiiskilä ei ole vielä löytänyt itseään Tiktokista, mutta lupaa harkita asiaa.

– Lähdin aikanaan mukaan avatakseni johtamisen arkea seuraajilleni. Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat tärkeitä arvoja. Some vaikuttaa hyvältä kanavalta olla enemmän läsnä ihmisten arjessa, Kiiskilä perustelee.

Kuhmoisten haastevideot ovat kunnanjohtaja Valtteri Väyrysen mukaan viihteellistä kuntamarkkinointia. Hyötyä on vaikea todistaa, mutta hän uskoo, ettei someen upotettu työaika mene hukkaan.

– Jokainen video esittelee meidän kuntaa. Olen saanut videoiden tekemiseen apukäsiä, niin tämä ei vie minulta kuin kuvaushetken, Väyrynen perustelee.

Kuntaliiton Tony Hagerlund näkee kunnan viestinnän kukan terälehtinä.

– Yksi lehti on kunnan asukasilta, yksi sosiaalinen media, yksi verkkosivut, yksi puhelinvaihde. Ei Tiktok tule korvaamaan kunnan verkkosivuja, hän kuvailee.

