Teollisuuden työriitojen sovittelu alkoi Bulevardilla – valtakunnansovittelija Sajavaara: ”Kaikilla on erittäin vaikea tilanne edessä”

Valtakunnansovittelija Anu Sajavaaralla on iso työ edessään, kun palkkakiistat viennin avainaloilla ovat kärjistyneet työtaisteluiksi.

Työehtosopimusneuvottelut ovat kärjistyneet työtaisteluvaroituksiksi palkkakierroksen tärkeimmissä sopimuspöydissä vientiteollisuudessa. Koska neuvotteluosapuolet eivät ole päässeet keskenään tulokseen, riidat siirtyvät valtakunnansovittelijan Anu Sajavaaran ratkottaviksi.

Sekä teknologiateollisuuden että kemianteollisuuden kiistoja ryhdyttiin sovittelemaan keskiviikkona. Teollisuusliitto edustaa palkansaajia molemmissa pöydissä. Se antoi tiistaina varoituksen viittäkymmentä toimipaikkaa koskevista kolmipäiväisistä lakoista helmikuun alussa. Jo nyt voimassa on ylityökielto.

Teknologiateollisuudessa myös toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ovat ilmoittaneet vastaavista lakoista.

– Tänään aloitetaan keskustelut osapuolten kanssa ja pikkuhiljaa aletaan muodostaa kuvaa siitä, että mikä on ongelma kussakin pöydässä ja siitä sitten edetään. Sovitaan aikatauluista ja pyritään nopealla aikataululla tekemään niin paljon kuin mahdollista, että ratkaisu saataisiin aikaan, Sajavaara sanoo.

Sajavaaran mielestä teknologiateollisuuden työriidan päätyminen jälleen sovittelijan pöydälle kertoo aikojen poikkeuksellisuudesta.

Talouden epävarmuus ja korkea inflaatio heijastuvat neuvotteluihin.

– Meillä on näitä isoja haasteita. Me emme koskaan aikaisemmin ole olleet tämän tyyppisessä tilanteessa. Voi sanoa, että kaikilla on erittäin vaikea tilanne edessä yrittää etsiä näitä yhteisiä ratkaisuja.

Jotta helmikuun alun lakot ja niiden mahdollinen laajeneminen voitaisiin estää, sovittelussa pitäisi edetä nopeasti vaiheeseen, jossa Sajavaara voisi antaa osapuolille kompromissiesityksen, joka kelpaa molemmille.

Sajavaara toteaa, että ratkaisu tähänkin palkkakiistaan löytyy lopulta, mutta aikataulua on vielä mahdotonta ennakoida.

– Käytämme kaiken sen ajan mitä tässä on käytettävissä ja yritämme nopeassa aikataulussa päästä ongelman ytimeen. Ja katsoa, mitä vaihtoehtoja bulevardilla on tarjota tässä tilanteessa.

