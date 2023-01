Analyysi: Ruokakauppojen kassat voivat pian lakkoilla, jotta metallimiehet saisivat kunnon palkankorotuksen

Palkansaajarintama palvelualoista teollisuuden työntekijöihin on valmistautunut yhdessä työehtokierrokseen. Kuva Espoon Ison Omenan kauppakeskuksen Prismasta 21. joulukuuta 2022.

Teollisuuden palkankorotusta ei taaskaan saatu sovittua ilman vakavaa työehtoriitaa.

Käynnissä on jo kolmas peräkkäinen palkkakierros, kun niin sanottua päänavaajasopimusta ei onnistuta neuvottelemaan osapuolten kesken, vaan ratkaisua haetaan valtakunnansovittelijan luota. Se jo itsessään kertoo, että työmarkkinoilla on syviä ongelmia ja pulaa luottamuksesta.

Sovitteluun mennään, koska työntekijöiden Teollisuusliitto ilmoitti tiistaina kolmipäiväisestä, rajatusta lakosta helmikuun alkupäiville teknologiateollisuuteen ja kemianteollisuuteen.

Valtakunnansovittelija aloitti sovittelun heti keskiviikkona ja hänellä on edessään kiireinen keskitalvi. Myös teknologiateollisuuden toimihenkilöt ja Sähköliitto aikovat lakkoilla Teollisuusliiton duunareiden rinnalla.

Mutta aavistettavissa on jo seuraava vaihe, joka voi pidentää jonoa valtakunnansovittelijan toimiston ovella Helsingin Bulevardilla. Sinne voivat päätyä satamien ahtaajia edustava kuljetusalan palkansaajajärjestö AKT ja esimerkiksi ruokakauppojen työntekijöille palkankorotuksia neuvotteleva palvelualojen PAM.

Alojen vanhoja sopimuksia umpeutuu tammikuun lopussa ja työrauhavelvoite päättyy.

Jo vuosien ajan palkansaajat ovat syyttäneet työnantajaleiriä siitä, että liittokohtainen palkoista sopiminen on näennäistä. Työnantajien linnake Etelärannassa on todellisuudessa koordinoinut liittokierrosta niin, että kaikkien alojen palkankorotukset noudattavat teknologiateollisuuteen syntyvää palkankorotustasoa.

Ilmiö näkyy tällä kierroksella selvästi. Työnantajat ovat hetkittäin suoraan kieltäytyneet neuvotteluista muilla aloilla, kun teollisuuden sopimus on ollut auki, eikä mittatikkua palkankorotuksille ole.

Tällä kierroksella palkansaajat iskevät takaisin. SAK:n liitot ovat ilmoittaneet asettavansa palkkavaatimuksen yhdessä ja taistelevansa tarvittaessa sen puolesta yhdessä.

Niinpä AKT ja PAM voivat pian ilmoittaa työtaisteluista. Niin ahtaajat kuin ruokakauppojen kassatkin lakkoilisivat tällöin tukeakseen paitsi omaansa myös Teollisuusliiton palkkavaatimusta. He tietävät omien korotustensa määräytyvän käytännössä sillä hetkellä, kun teollisuuden sopimukset allekirjoitetaan.

Tämä ei ole ainoa kierroksen erikoisuus.

Kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijät eivät mene lakkoon, koska heillä on viime kesänä tehty kolmivuotinen sopimus plakkarissa. Teollisuudessa syntyvän palkankorotuksen he saavat silti, koska näin on viime kesänä sovittu.

Sopimuksen mukaan kunta-alan korotukseksi tulee tänä vuonna teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja kuljetusalojen korotusten keskiarvo. Lisäksi kunta- ja hyvinvointialueiden palkansaajat saivat viisivuotisen palkkaohjelman, joka tänä vuonna tuo heille reilun prosenttiyksikön lisäkorotuksen.

Palkansaajien Teollisuusliitto kokee kunta-alan sopimuksen riippakivenä omissa neuvotteluissaan, mutta työnantajaa kytkös hirvittää ehkä vieläkin enemmän. He pelkäävät, että kierroksesta tulee yhteiskunnalle poikkeuksellisen kallis.

Vientiteollisuudessa murehditaan paitsi omia henkilöstömenoja myös sitä, että julkisen sektorin kustannukset valuvat välillisesti yritystenkin kustannuksiksi.

Palkansaajat kuitenkin katsovat, että Suomen kilpailukyky ei kärsi, eikä inflaatio kiihdy, kunhan palkankotukset noudattavat keskeisten eurooppalaisten kilpailijamaiden tasoa. Saksassa tuo taso on reilusti yli neljän prosentin vuosikorotus ja Ruotsissa palkansaajat vaativat samaa. Saksassa duunarit saavat lisäksi tuhansien eurojen verottoman koronakorvauksen.

Jos Suomessa teollisuustyöntekijöille lopulta maksetaan yli neljän prosentin korotus, kunnissa ja hyvinvointialueilla palkat nousevat reilusti yli viisi prosenttia.

Kukaan ei objektiivisesti voi sanoa, mikä on liian vähän tai mikä on liikaa.

Tosiasia on, että palkansaajat ovat pitkään tyytyneet maltillisiin korotuksiin Suomessa. Inflaatio on syönyt ostovoimaa jo tänä vuonna niin, ettei massiivinenkaan palkankorotus enää korvaisi menetyksiä. Ostovoiman hyytyminen koettelee sekin kansantaloutta.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa keskustellaan julkisen talouden sopeutustarpeista. Hyvinvointialueet ovat kertoneet, että rahat eivät riitä edes kaikkiin perustoimintoihin, vaikka kuluvan vuoden palkankorotusten tasoa ei vielä tiedetä.

Jos Bulevardilla kaikesta huolimatta päästään nopeaan ratkaisuun teollisuuden palkoista, koko suma aukeaa ja palkkakierroksen seurauksia voidaan alkaa arvioida.

Muutoin edessä voi olla poikkeuksellinen lakkotalvi.

Jos näin käy, kiivaimmat työmarkkinataistelut ajoittuvat kuumenevan vaalikamppailun yhteyteen. Ideologiset ja taloudelliset rintamalinjat löytyvät molemmilta kentiltä.

Oikeistopuolueet ymmärtävät työnantajien kustannushuolia ja kilpailukykyargumentteja. Vasemmalla jaetaan palkansaajien toimeentulotuskat. Tosin poliitikoilla ei ole tapana sanoa tätä ääneen, kun neuvottelut ovat kesken.

Työmarkkinakysymykset harvoin nousevat vaalikansaa kiinnostavaksi teemaksi. Kevättalvella voidaan kuitenkin olla tilanteessa, jossa poliitikkojen on jälleen vaikea pysyä täysin erossa työmarkkinapöydistä.

