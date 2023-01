Venäjä on terroristivaltio, sanoo EU-parlamentin varapuhemies Heidi Hautala

Suomalaiset europarlamentaarikot antavat täyden tuen sille, että Venäjän hyökkäysrikos saatetaan EU:n kätilöimänä kansainvälisen tuomioistuimen käsittelyyn.

Kolme europarlamentaarikkoa Heidi Hautala (vihr.), Eero Heinäluoma (sd.) ja Petri Sarvamaa (kok.) arvioivat Venäjän Ukrainassa tekemien sotarikosten käsittelyä keskiviikkona Politiikkaradiossa.

Euroopan parlamentti äänestää torstaina päätöslauselmasta, jossa se ottaa kantaa tuomioistuimen perustamiseen Ukrainaan kohdistuneen hyökkäysrikoksen tutkimiseksi.

Euroopan parlamentin odotetaan vaativan sotarikoksiin liittyvien venäläisten sotilashenkilöiden ja hallituksen edustajien tutkimista ja asettamista syytteeseen rikoksista ihmisyyttä vastaan, kansanmurhasta ja hyökkäyksestä Ukrainassa.

”Faktisesti Venäjä on terroristivaltio”, toteaa parlamentin varapuhemiehenäkin toimiva Heidi Hautala.

– Miten se [Venäjän Dnipron ohjusisku] eroaa esimerkiksi kaksoistorneihin 2001 tehdyistä hyökkäyksistä? Silloin oltiin selkeästi sitä mieltä, että kyse on terrorismista, Hautala sanoo ja viittaa terrorismin vastaisen sodan aloittaneisiin WTC-iskuihin New Yorkissa.

Myös Heinäluoma ja Sarvamaa rinnastavat kymmeniä siviiliuhreja vaatineen Dnipron ohjusiskun terrorismiin.

– Siviiliasutuksen pommittaminen, tai ohjuksilla kimppuun hyökkääminen, kyllä se on terrorismia. Se on syytä sanoa ääneen, Heinäluoma sanoo.

– Venäjä toimii terroristin tavoin, Sarvamaa toteaa.

Hautalan mukaan myös Liettuan entinen pääministeri europarlamentaarikko Andrius Kubilius on rinnastanut Dnipron iskun kaksoistorni-iskuihin. Lisäksi parlamentti totesi jo marraskuisessa päätöslauselmassaan, että Venäjä on terrorismia tukeva valtio, joka ”käyttää terrorismin keinoja”.

– Kyse on siitä, miten rikosten rikos, eli hyökkäysrikos saadaan tuomittua. Asia on ollut esillä toisesta maailmansodasta lähtien. Tässä on nyt ehkä mahdollisuuksia viedä [asiaa] kansainvälisessä rikosoikeudessa eteenpäin. Nyt on mahdollisuus, että kansainvälinen rikosoikeus laajenee siihen, Hautala sanoo.

Hautalan mukaan EU tarvitsee sotarikosasiassa kansainvälistä tukea, jota hän uskoo myös löytyvän.

