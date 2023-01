Miksi muovinen salaattirasia kierrätetään ja ämpäriä ei? Etsimme vastaukset muovinkeräyksen kysymyksiin

1. Miksi muovituotteita, kuten ämpäreitä ja leluja, ei voi laittaa muovikeräykseen?

Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Mika Surakka kertoo tähän olevan monta syytä.

Suomen jätelainsäädännössä on määrätty tuottajavastuu vain muovipakkauksille ja tällöin kierrätysmaksut ja -erilliskeräys koskevat vain pakkauksia. Tuotteiden pakkaajilla ja maahantuojilla on siis velvoite järjestää pakkausten jätehuolto ja kierrätys. Ämpärit ja leikkitraktorit eivät kuulu tämän tuottajavastuun piiriin.

Tällä hetkellä myös muovinkeräysjärjestelmä on suunniteltu pienille pakkauksille, ei isoille muovituotteille, kuten tuoleille, viemäriputkille ja pressuille.

Surakka myös kertoo, että muovipakkausten ja muovitavaroiden muovilajeissa on usein merkittäviä eroja: esimerkiksi PVC:tä ei käytetä juuri lainkaan pakkauksissa, mutta sitä käytetään paljon esimerkiksi rakentamisessa, rantaleluissa ja pressuissa. PVC muovissa on klooria, joka sekoittuessaan muihin muoveihin pilaa kierrätysraaka-aineen.

Muovipakkausten ja muovitavaroiden muovilaji on usein erilaista. Kuva: Ville Honkonen

2. Onko järkeä viedä pieniä pakkauksia keräykseen samalla kun muovituotteet heitetään sekajätteeseen?

Kyllä. Vaikka muovituotteet ovat pakkauksia isompia, niitä heitetään pois huomattavasti harvemmin.

– Voi tuntua hassulta heittää yksittäinen tuoli poltettavaan jätteeseen, mutta eihän jokainen meistä laita muovituolia vuosittain pois. Mutta kuinka paljon pakkauksia tulee päivittäin? Se volyymi on paljon isompi, Surakka selittää.

Muovipakkaustenkin keräysasteessa on kuitenkin parantamisen varaa. Kierrätystä hankaloittaa myös se, että keräykseen tuodaan paljon muutakin kuin pakkauksia.

Surakan mukaan esimerkiksi ladattavien sähkölaitteiden akut aiheuttavat merkittävän turvallisuusriskin: niistä syttyy herkästi tulipalo, joka voi pahimmillaan tuhota koko lajittelulaitoksen.

– Esimerkiksi sähköhammasharja näyttää ulospäin täysin muovilla vuoratulta, mutta siellä on pieni akku, josta tulee helposti isoja tuhoja.

Surakan mukaan myös tämänhetkisiä ekopisteitä käytetään väärin. – Niihin tulee paljon rakennusjätettä. Kukaan tuskin ajattelee, että niissä kyse olisi muovipakkauksista, Surakka pohtii. Kuva: Ville Honkonen

3. Voisiko muovituotteita kerätä samoin kuin esimerkiksi muovipakkauksia?

Kyllä. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan olemassa lakia, joka velvoittaisi muovituotteiden valmistajat järjestämään jätehuoltoa. Mikäli esimerkiksi tähän asiaan tulisi muutos, kerääminen voisi olla mahdollista.

Muovipakkauksiin verrattuna muovituotteita valmistaa niin moni taho, että se vaikeuttaa Surakan mukaan myös muovituotteiden kierrätystä.

– Siellä on esimerkiksi leluja, puutarhatuotteita, konttori- ja rakennustarvikkeita. Miten tämä tuottajakirjo saataisiin vastuulliseksi? Varmasti se olisi asteittain mahdollista tai niin, että se tehdään vapaaehtoisesti, Surakka pohtii.

Tällä hetkellä isompien muovituotteiden paikka on usein poltettavan jätteen seassa. Niitä kuitenkin voisi kerätä ja kierrättää muovipakkausten lailla, mutta laki ei siihen ainakaan tällä hetkellä velvoita. Kuva: Ville Honkonen

4. Miksi muovituotteita pitäisi jalostaa uusiksi tuotteiksi?

Ensimmäisenä materiaali tulisi uusiokäyttää ja vasta toissijaisesti hyödyntää energiatuotannossa, sanoo Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen. Tuotteiden valmistus jo olemassa olevasta materiaalista vähentää merkittävästi päästöjä.

Tällä hetkellä suurin osa isommista muovituotteista menee poltettavan jätteen joukkoon. Se siis päätyy energiahyötykäyttöön eli siitä saadaan muun muassa sähköä ja kaukolämpöä. Mikäli tuotteita käytettäisiin uudestaan teollisuuden raaka-aineena, voitaisiin niistä tehdä esimerkiksi ämpäreitä tai puutarhatuoleja.

Tämä saavi on yksi Oulun seudulla toimivan jätehuoltoyhtiö Kiertokaaren muovikeräykseen tulleista tuotteista. Jatkojalostuksessa muovituotteet murskataan ja ehkä vielä joku päivä tämäkin tuote jatkaa elämäänsä uutena saavina. Kuva: Ville Honkonen

5. Miten asiaa ratkotaan?

Koko maan kattavaa ratkaisua ei ole vielä olemassa, mutta konkreettisia toimia on alettu jo tehdä.

Esimerkiksi Oulussa Kiertokaari kerää tällä hetkellä myös isompia muovitavaroita. Jätehuoltoyhtiöllä on ollut viime vuoden keväästä saakka käynnissä kokeilu, jossa on kerätty muun muassa rikkinäisiä ämpäreitä ja puutarhatuoleja, joiden muovi on samankaltaista. Tavoitteena on saada nämä jatkojalostukseen ja uusiksi muovituotteiksi.

– Valoa on tunnelin päässä, sillä asioita tutkitaan ja testataan koko ajan, Juntunen toteaa.

Surakan mukaan muoviesineiden keräyksestä käydään paljon keskusteluja ministeriötasolla. Myös jätelaissa ja Muovitiekartassa (siirryt toiseen palveluun) tutkitaan, miten asia voitaisiin järjestää.

Kiertokaaren tavoitteena on laajentaa valikoitujen muoviesineiden keräystä Oulun Ruskon lisäksi myös toimialueen pienemmille jäteasemille, kertoo erityisasiantuntija Mari Juntunen. Kuva: Ville Honkonen

