Syytteet useista seksuaalirikoksista julki: mies käytti lasta seksuaalisesti hyväkseen ja osti seksipalveluita nuorelta netissä

Jyväskyläläistä miestä tullaan syyttämään useista alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista, kertoo Keski-Suomen käräjäoikeus tiedotteessaan.

Väitetyt rikokset ovat kohdistuneet 22 henkilöön, jotka olivat tekoaikaan 15–17-vuotiaita. Vastaaja on aikuinen. Hän on ollut vangittuna syyskuusta alkaen.

Miestä syytetään muun muassa lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksipalveluiden ostamisesta nuorelta, seksuaaliseen tekoon pakottamisen yrittämisestä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.

Väitetyt rikokset ovat tapahtuneet netin välityksellä vuosina 2017–2022.

Tapauksen käsittely alkaa Keski-Suomen käräjäoikeudessa 30. tammikuuta. Jutulla on kaksi syyttäjää ja se kolme tuomaria. Pääkäsittelylle on varattu 12 päivää, ja sen on tarkoitus päättyä helmikuun loppupuolella. Asiaa käsitellään oikeudessa suljetuin ovin.