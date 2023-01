Kaksikko myi amfetamiinia porilaishotellista – poliisi tutkii laajaa huumerikoskokonaisuutta Satakunnassa ja Pirkanmaalla

Lounais-Suomen poliisi tutkii Porissa tapahtunutta törkeää huumausainerikosta, jossa on useita epäiltyjä.

Poliisin mukaan huumeita on myyty porilaisessa hotellissa.

Epäiltynä on kaksi satakuntalaista ja kaksi pirkanmaalaista henkilöä. Pirkanmaalaisia epäillään lisäksi törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Hotellissa olivat majoittuneena satakuntalaiset 1980-luvulla syntyneet mies ja nainen. Hotellin henkilökunta oli kiinnittänyt huomiota outoon liikehdintään ja ilmoitti asiasta poliisille.

Poliisi löysi kaksikon huoneesta epäiltyjä huumausaineita, jotka tutkittiin rikosteknisessä laboratoriossa. Aineet paljastuivat amfetamiiniksi ja kannabikseksi. Esitutkinnassa selvisi, että sekä miestä että naista on syytä epäillä laajamittaisemmasta huumausaineiden myynnistä.

Miehen kotiin suoritettiin kotietsintä, jonka yhteydessä löytyi lisää huumausaineita sekä käteistä rahaa. Miestä ja naista epäillään törkeästä huumausainerikoksesta.

Huumeita tuotu Pirkanmaalta

Esitutkinnan edetessä selvisi, että huumausaineiden myyntiin liittyvät myös pirkanmaalaiset 1980-luvulla syntyneet mies ja nainen.

Lisäksi on selvinnyt, että huumausaineet on satakuntalaisille toimittanut Pirkanmaalla asuva mies ja että satakuntalaiset ovat myyneet niitä Satakunnan alueella eteenpäin.

Pirkanmaalaisen miehen ajoneuvoon tehtiin esitutkinnan kuluessa paikanetsintä, jonka yhteydessä löytyi epäiltyä huumausainetta sekä erittäin vaaralliseksi luokiteltu ampuma-ase.

Huumausaine paljastui tutkimuksessa amfetamiiniksi. Miestä ja naista epäillään törkeästä huumausainerikoksesta sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Asiassa on vangittuna tällä hetkellä kolme henkilöä. Epäillyt eivät ole esitutkinnassa kommentoineet epäilyihin mitään. Rikoskokonaisuuteen liittyen Lounais-Suomen poliisi on tehnyt useita takavarikkoja kesän jälkeen ja takavarikossa on tällä hetkellä lähes kilo amfetamiinia.