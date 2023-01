Mitä uutta Energiavirasto kertoo sähkön siirtohinnoista ja kohtuullisen hinnan määrittelystä? Katso suorana kello 9 alkaen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Korkeat sähkön hinnat ja huolet jopa sähkökatkoista ovat olleet paljon uutisissa. Energiavirasto käy torstaina kello 09 alkavassa mediatilaisuudessa läpi sähkön tukkumarkkinahintoja viime vuodelta sekä sähkön siirtohinnoittelun valvontaa koskevia asioita. Esityksen pitää ylijohtaja Simo Nurmi.

Virasto lupaa kertoa taustoja sähkön tukkumarkkinahintojen nousulle ja tukkumarkkinahintojen vaikutuksista kotitalouksien maksaman sähkön hintaan. Ohjelmassa on myös tilannekatsaus sähkön toimitusvelvollisen myynnin kohtuullisen hinnoittelun selvittämiseen.

Yle kertoi marraskuussa, kuinka laki takaa oikeuden kohtuuhintaiseen sähköön, mutta kohtuuhintaisuuden määrittely on jäänyt Energiaviraston tehtäväksi. Kohtuuhinnan määrittely koskee toimitusvelvollisuussähköä, jota jokaisella suomalaisella on oikeus ostaa ainakin yhdeltä oman alueensa sähköyhtiöltä.

Virasto tutkii jo ainakin 16 sähkönmyyntiyhtiön kohdalta sitä, onko näiden alueellaan tarjoaman toimitusvelvollisen sähkön hinnoittelu ollut kohtuullista.

Kohtuuhinnan ohella viraston pitäisi linjata, voiko pörssisidonnainen sähkösopimus olla ainoa kohtuuhintaisena tarjottava toimitusvelvollisuustuote. Pörssisähkön hinta kun voi nousta ajoittain korkeaksi.

Virasto kertoo myös sähkön siirtohintojen kehityksestä, sähkön toimitusvarmuudesta ja Astetta alemmas -energiansäästökampanjan tilanteesta.

Sähkön hinta painunut viime viikkoina

Pörssisähkön hinta on alkuvuonna ollut varsin alhainen. Lumme Energian hintakatsauksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan viime viikon Spot-hinnan arvonlisäverollinen keskihinta oli 7,21 senttiä per kWh ja edellisellä viikolla 10,88 senttiä per kWh.

Hintaa on painanut lauha ja tuulinen sää, jolloin tuulivoiman tuotanto on ollut runsasta, eikä lämmitykseen ole kulunut sähköä yhtä paljon kuin kylmemmällä säällä. Lisäksi maakaasun hinta on laskenut merkittävästi, mikä on alentanut myös sähkön tuotantokustannuksia.

Määräaikaisten sähkösopimusten tarjolla olevat hinnat ovatkin vuoden alkupuolella laskeneet huomattavasti viime syksyn lukemista.

Alentuneet energian hinnat ovat heijastuneet talousennusteisiin saakka, kun esimerkiksi suuri yhdysvaltalaispankki ennakoi euroalueen voivan välttyä taantumalta.