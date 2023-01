Kalle Rovanperä aloittaa mestaruuden puolustamisen epämiellyttävässä Monte Carlossa – ”Jännityksen voi melkein laskea peloksi”

Yle Urheilun podcastissa puidaan läpi rallin MM-kauden kaikki puheenaiheet. Podcastin voit kuunnella tämän linkin takaa tai alla olevasta soittimesta.

Rallin MM-sarja oli viime kaudella Kalle Rovanperän näytöstä. Toyota-kuljettaja ajoi ylivoimaiseen mestaruuteen ja oli kaikkien aikojen nuorin rallin maailmanmestari.

Nyt on edessä mestaruuden puolustus, kun kausi alkaa alkaa torstaina Monte Carlossa. Rovanperä, 22, ei pidä lähtökohtaa kauteen sen ihmeellisempänä kuin ennenkään.

– Ihan hyvillä fiiliksillä tietenkin viime kauden jälkeen voi olla. Ei tässä vaiheessa tarvitse mitään ihmeellistä alkaa tekemään. Aloitetaan kausi samalla lailla kuin ennenkin ja lähdetään mestaruustaistoon niin kuin viime vuonnakin. Kaikki lähtevät nollasta pisteestä ja samalta viivalta. Rovanperä totesi.

– Mestaruuden uusiminen taitaa yleensä olla vaikeampaa kuin ensimmäisen saaminen, hän kuitenkin myönsi.

Kaudesta ennakoidaan tasaista kolmen tallin kesken. Toyotan lisäksi M-Sportilla ja Hyundailla on vahvat tiimit. Ott Tänak siirtyi Hyundailta M-Sportille. Hyundailla ajaa Thierry Neuville sekä myös Toyotalta siirtynyt Esapekka Lappi. Myös Rovanperä uskoo tasaiseen kauteen.

– Kaikilla on nyt vuoden kokemus uusista autoista. On varmasti aika paljon tasaisempaa, muut tiimit ovat lähempänä meitä. Kilpailu on kovempaa.

Autoihin tulee täksi kaudeksi vain pieniä muutoksia.

– On hyvä asia lajille, että kaikissa tiimeissä on voittajakuskit. Varmasti M-Sport nostaa tasoa paljon Tänakin kanssa ja Hyundai nosti jo loppukaudesta tasoaan.

Rovanperä uskoo myös Lapin mahdollisuuksiin haastaa kärkikuljettajia. Viime kaudella Toyotalla Lappi ajoi vain osan kaudesta, mutta nyt hän pääsee ajamaan Hyundailla täyden kauden.

– Mahdollisuudet ovat ihan hyvät. Esapekka ajoi viime vuonnakin tosi hyviä tuloksia. Jos uusi auto istuu käteen, en näe mitään estettä, ettei hän olisi kova vastus meille kaikille.

”Varmaan yksi epämiellyttävimmistä ralleista minulle”

Kausi alkaa legendaarisella Monte Carlon rallilla, jossa olosuhteet voivat olla vaikeat. Rovanperän suosikkiralleihin se ei kuulu.

– Ei todellakaan ole suosikki. Varmaan yksi epämiellyttävimmistä ralleista kalenterissa minulle ja ajotyylilleni.

Ralli alkaa heti haastavasti torstai-iltana kahdella erikoiskokeella, jotka ajetaan pimeällä.

– Torstaina on vaikeimmat pätkät minulle. Ajetaan kesärenkailla myöhään illalla, kun menee pakkaselle ja saattaa olla jäätä. Torstai-ilta Monte Carlossa on joka vuosi spesiaali, Rovanperä sanoi.

– Ralli ei yleensä pelota, mutta ehkä tämä on ainoa kisa, jossa jännityksen voi melkein laskea peloksi.

Tuloksetkin kertovat, että Monte Carlo ei ole ollut Rovanperälle hyvä ralli. Hän ei ole ollut siellä vielä koskaan kolmen parhaan joukossa. Kahtena viime vuonna sijoitus on ollut neljäs. Mitä menestys vaatii?

– Se vaatii tasaisuutta, pitää olla tasainen koko viikonlopun, ja myös nopeutta sekä hyvät rengasvalinnat. Yritetään parantaa viime vuoden aloituksesta joka oli ihan surkea.

Monte Carlon rallin ensimmäinen erikoiskoe starttaa torstai-iltana kello 21.05.