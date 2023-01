Muotisuunnittelija Ritva Falla kyllästyi olemaan suunnittelukone ja jätti nimeään kantavan yrityksen: ”En halua täyttää maailmaa vaatteilla”

Muotisuunnittelija Ritva Falla tunnetaan erityisesti Marimekolle suunnittelemistaan binesvaatteistaan. Uransa aikana hän on työskennellyt lukuisille suomalaisille vaatefirmoille ja toiseksi viimeisimpänä omaa nimeään kantavalle Ritva Falla -yritykselle.

Kolmisen vuotta sitten hän kuitenkin jätti yrityksen.

– Brändinimi jäi sinne, mikä on minusta ikävää, mutta pääsin siitäkin yli ja ajattelen, että nimihän se vain on, Falla kertoi Puoli seitsemän -ohjelmassa.

Päätös kypsyi hiljalleen.

– Jotenkin minusta tuntui, että olen ollut sellainen suunnittelukone kaikissa yrityksissä. Tehtäväni on ollut tuottaa vain uusia mallistoja.

Falla kertoo kyllästyneensä vaatebisneksen kaupallisuuteen ja tahtiin, jossa jatkuvasti tuotetaan uutta.

– Että kulutetaan, kulutetaan ja kulutetaan. Tosin nyt kun on jutellut vanhojen Marimekko-asiakkaiden kanssa, niin kaikkihan sanoo, että minulla on vielä se 20 vuotta vanha takki. Että tulipahan tehtyä vähän liian hyvää työtä ja sehän on ollut se mottoni aina, Falla jatkoi.

Irtiotto poiki kuitenkin jotain uutta. Nykyään Falla suunnittelee vaatteita omalle Kuusama-Falla -brändilleen.

– Aloitin tavallaan kaiken alusta uudelleen. Jotenkin halusin uudistaa tätä muotimaailmaa ja totesin, että en halua olla vaatteiden tuottaja ja täyttää maailmaa vaatteilla, vaan sellainen lähetyssaarnaaja vastuullisuudelle ja kestävälle kehitykselle.

Falla myöntää, ettei tällainen filosofia ole kauhean otollinen bisnekselle.

– Totta kai pitää myös tehdä bisnestä, että voi maksaa palkat, Falla summaa mutta muistuttaa, että jo 15 vuotta sitten vaatetusalan isoimmat trendit olivat kierrätys, ekologisuus ja teknologia.

Miten matematiikkaa yliopistossa lukenut Falla pääsi ensiyrittämällä sisään Taideteolliseen korkeakouluun? Katso koko lähetys Areenasta.