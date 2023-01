Tenon kalastussääntöä uusitaan kyttyrälohen osalta – neuvotteleva virkamies: kyttyrälohiongelmaa tuskin ratkaistaan kokonaan ensi kesänä

Kyttyrälohet massavaeltavat Tenojokeen joka toinen vuosi. Seuraavaa ryntäys on tulossa ensi kesänä. Arkistokuva.

Suomi ja Norja aikovat lisätä Tenon kalastussääntöön pykälän kyttyrälohen poistamisesta Tenon vesistöstä.

– Olemme Norjan kanssa todenneet, että kyttyräpyyntiä varten Tenolla tarvitaan selkeämmät määräykset. Mietimme tarkasti, mitä se on. Avoimia asioita on paljon, kertoo neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste maa- ja metsätalousministeriöstä.

Hakasteen mukaan kyttyrälohen kalastuksesta ja kalastussäännön päivittämisestä on neuvottelut Norjan kanssa parhaillaan menossa.

– Tällaista muutosta on jo valmisteltu. On selvä, että molemmilla mailla on halu saada sinne mahdollisuus kyttyrälohen poistopyyntiin, Hakaste kertoo.

Suomen puolella kyttyrälohta on tarkoitus kalastaa pois lohiystävällisesti, eli siten ettei atlantinlohelle tulisi tappiota. Keskustelussa on ollut kulkutus matalilla alueilla ja ehkä nuottaaminen. Myös oikea pyyntiajankohta on tärkeä.

– Lisäksi haluamme jatkaa keskustelua ja päästä vaikuttamaan siihen, mitä Norja suunnittelee Tenon alaosalla kyttyrälohen pyytämiseksi.

Norjalaiset ovat suunnitelleet Tenon alajuoksulle samantapaista tunnistusteknologiaan perustuvaa lohipatoa, jota on testattu Storaelvassa.

Hänen mukaansa samalla on tehtävä riskiarviointi siitä, mitkä ovat kyttyrälohen pyynnin vaikutukset atlantinloheen, ja miten varaudutaan, jos asiat menevät toisin kuin suunniteltu.

Hakasteen mukaan on varauduttava siihen, ettei kyttyrälohiasia ratkea vielä tulevana kesänä.

– Kyttyrälohi on vieraslaji, josta tiedetään, että se on kova leviämään. En näe, että se nopeasti poistuisi Jäämereltä. Tulevan kauden jälkeen on varmasti opittavaa, miten asiaa kannattaisi hoitaa. En usko, että ennen ensi kesää tai kesän aikana ratkaistaan kokonaan.