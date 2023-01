NY Times: Yhdysvallat lämpenemässä tukemaan Ukrainaa iskussa Krimille

The New York Times -lehden lähteiden mukaan presidentti Joe Bidenin hallinto harkitsee aseapua Ukrainalle Venäjän valtaamalle Krimille iskemiseen. Asiasta on neuvoteltu kuukausien ajan.

The New York Times -lehden (siirryt toiseen palveluun) lähteiden mukaan Yhdysvallat harkitsee Ukrainan auttamista Krimin niemimaalle iskemisessä. Tieto perustuu useiden nimettöminä pysyttelevien viranomaislähteiden haastatteluihin.

Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainalta keväällä 2014. Helmikuussa aloittamansa hyökkäyssodan aikana Venäjä on tehnyt Krimiltä Ukrainaan tuhoisia iskuja. Krimillä on kymmeniä tuhansia Venäjän sotilaita ja useita tukikohtia.

Presidentti Joe Bidenin hallinto ei ole ollut aikaisemmin valmis tukemaan Ukrainaa iskussa Krimille. The New York Timesin mukaan kanta olisi muuttumassa asiasta Ukrainan viranomaisten kanssa käytyjen kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen.

Krim kuuluu Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden mukaan itsestäänselvästi Ukrainaan.

– Olemme sanoneet koko sodan ajan, että Ukrainalla on oikeus puolustaa alueitaan, Yhdysvaltain Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja Adrienne Watson sanoo The New York Timesille.

Lehden mukaan monet sotilasasiantuntijat ovat kyseenalaistaneet Krimille iskemisen hyödyt ja arvioineet, että Ukrainalla on tärkeämpiä kohteita muualla rintamalla.

Lähteet kuitenkin sanovat Bidenin hallinnon arvioivan nyt, että isku Krimille osoittaisi Ukrainan pystyvän uhkaamaan Venäjän kontrollia niemimaasta, ja se voisi parantaa Ukrainan asemaa mahdollisissa neuvotteluissa tulevaisuudessa.

Asiantuntijat arvioivat myös Venäjän kostoiskun uhkan taktisella ydinaseella vähentyneen, vaikka riski on edelleen olemassa.

Yhdysvallat on keskustellut aseistuksen tarjoamisesta mahdolliseen iskuun. Neuvotteluissa on puhuttu The New York Timesin mukaan Himars-raketinheittimistä ja Bradley-rynnäkköpanssarivaunuista, joilla Ukraina voisi iskeä Krimin ja Venäjän yhdistävään siltaan.

Bidenin hallinto ei kuitenkaan olisi vielä valmis antamaan pitkän kantaman ohjusjärjestelmiä, joita Ukraina tarvitsisi iskuihin Venäjän kohteisiin Krimin niemimaalla.

