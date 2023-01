Venäjä pyrkii ratkaisemaan sodan Ukrainassa suurhyökkäyksellä, arvioi sotilasasiantuntija

Venäjän mahdollista suurhyökkäystä on odotettu koko alkuvuosi.

Sotilasasiantuntijan mukaan Venäjä pyrkii ratkaisemaan sodan Ukrainassa suurhyökkäyksellä. Venäjän mahdollista suurhyökkäystä on odotettu koko alkuvuosi.

Everstiluutnantti Jarmo Mattila Maanpuolustuskorkeakoulusta sanoo, että Venäjän valmistelut hyökkäykseen ovat jo käynnissä ja Venäjä sekä kouluttaa että muodostaa uusia joukkoja siirrettäväksi Ukrainan alueelle.

– Venäjä pyrkii kasaamaan riittävät resurssit ja tekemään ratkaisevan hyökkäyksen, Mattila arvioi Ylen aamun haastattelussa torstaina.

Mattila odottaa hyökkäyksen painottuvan maavoimiin ja tapahtuvan Itä-Ukrainassa.

Venäjän liikekannallepano on koko ajan käynnissä

Venäjän on huhuttu aloittavan uuden liikekannallepanon. Mattilan mukaan tähän ei kuitenkaan ole välttämättä tarvetta. Mattila huomauttaa, että edellinenkään liikekannallepano ei ole vielä loppunut.

– Syyskuussa aloitettu liikekannallepano jatkuu vielä, ei tässä mitään uutta julistusta kaivata.

Mattila kertoo, että tällä hetkellä hidaste on Venäjän koulutuskapasiteetin riittämättömyys. Varuskunnat eivät pysty ottamaan kaikkia tulossa olevia koulutettavia vastaan.

Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro huomauttaa, että julkinen päätös uudesta liikekannallepanosta olisi Venäjällä äärettömän epäsuosittu ja siksi sitä ei välttämättä tule.

Hyökkäys Krimille ei olisi Venäjälle yllätys

The New York Times (siirryt toiseen palveluun) uutisoi torstaina viranomaislähteisiin pohjautuen, että Yhdysvallat on lämmennyt ajatukselle, että se auttaisi Ukrainaa hyökkäämään Krimille.

Jarmo Mattilan mukaan apu olisi osoitus siitä, että Yhdysvallat haluaa jatkaa Ukrainan tukemista. Mattilan mukaan Ukrainan tavoitteena on ollut koko ajan Krimin takaisinvaltaus. Mattila kuitenkin huomauttaa, että avun luonteesta puuttuu vielä konkretia.

Hän muistuttaa, että Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin viranomainen on sanonut aiemmin, että Ukrainalle ei anneta käyttöön pitkän kantaman ohjuksia.

– Mutta mitä muuta se tuki sitten voisi olla kuin konkreettista välineistöä, Mattila tuumi.

Markku Kangaspuron mukaan Yhdysvaltojen apu Krimin takaisin valtauksessa pakottaisi Venäjän lisäponnistuksiin Krimin pitämiseksi itsellään.

Kangaspuron mukaan Venäjä on ottanut huomioon, että Ukraina saattaa keskittää enemmän hyökkäyksiään Krimin suuntaan.

– Ukrainahan on pystynyt jo tekemään pienempiä hyökkäyksiä Krimin suunnalla, Kangaspuro muistutti.

Kangaspuro arvioi, että jos Ukraina saisi laadullisesti uudenlaista aseistusta, mahdollistaisi se massiivisemmat iskut Krimille.

Se myös pakottaisi Venäjän uudenlaisiin järjestelyihin ja resurssien viemiseen Krimin suuntaan iskujen torjumiseksi.