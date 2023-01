Amiksia harmitti, että heillä ei ole vanhojen tansseja kuten lukioissa, ja nyt he päättivät järjestää omansa

Savon ammattiopiston Kuopion kampuksella järjestetään ensimmäistä kertaa opiskelijoille omat paritanssiaiset tänä keväänä. Tapahtuman nimi on Amisgaala ja idean takana ovat talon omat opiskelijat.

Juhla on poikkeuksellinen, koska tiettävästi tällaista ei ole ollut ammattiopistoissa missään Suomessa ainakaan viime vuosina.

Toiveena on, että tanssiaisista tulisi pysyvä perinne, joka juurtuisi myös muihin Suomen ammattiopistoihin. Ensimmäisenä kuopiolaisten ideasta otettiin koppia Tampereen kupeessa Lempäälässä. Sinne suunnitellaan omaa Amis-juhlaa touko-kesäkuun tienoille.

Idea tanssiaisista syntyi oppitunnilla

Ammatillisen koulutuksen puolella on jo vuosia pohdittu sitä, kuinka myös sinne saataisiin luotua omia opiskeluun liittyviä perinteitä kuten lukiossa on.

Savon ammattiopisto muutti uusiin tiloihin viime vuoden aikana ja nyt kaikki opiskelevat uudella kampuksella. Ajatus omista tanssiaisista lähti liikkeelle, kun opiskelijoilta kysyttiin viime keväänä, millaista toimintaa he haluaisivat uudelle kampukselle.

Tätä pohtivat myös 17-vuotiaat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ensihoidon osaamisalan opiskelijat Ella Laakkonen ja Miisa Lappalainen.

– Luokassa mietimme, että lukiolaisilla on penkkarit ja vanhojen tanssit niin saimme idean, että miksi myös meillä ei voisi olla vanhojen tanssien tyyppistä tapahtumaa, Lappalainen kertoo.

– Moni on miettinyt, että hakee lukioon myös sen takia, että siellä on tanssit. Mutta nyt pystyy yhdistämään ammatillisen opiskelun ja ihanat tanssiaiset opiskelun aikana, Laakkonen sanoo.

Opiskelijakuntatoiminnan koordinaattori Marianne Vainio tietää, että opiskelijat kaipaavat heille ainutlaatuiseen opiskeluaikaan perinteitä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Myös korona-ajan suljettu yhteiskunta vaikuttaa nuorten elämään edelleen.

– Meillä ei ole yhtenäistä vuosikelloa. On paljon eri aloja ja erilaisia käytäntöjä, Vainio kertoo.

Uuteen tapahtumaan suhtaudutaan myös varauksella

Ammattiopiston johto otti opiskelijoiden ideasta koppia ja jo syksyllä koossa oli Amisgaalan suunnitteluryhmä. Tämä vuonna kaikki toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat voivat olla mukana. Jatkossa ajatus on, että tanssiaiset on toisen vuoden opiskelijoiden juhla kuten lukiossakin.

Uusi tapahtuma on herättänyt mielenkiintoa, mutta osa opiskelijoista suhtautuu tanssiaisiin varauksella.

– Se on ihan perusjuttu nuorilla, ettei uskalleta olla heti mukana uudessa, Lappalainen sanoo.

– Pääosin tytöt ovat innostuneita tästä enemmän, mutta hyvin ollaan saatu molempia mukaan. Hyvä tanssiporukka ollaan saatu kasaan, Laakkonen kertoo.

Tanssien harjoittelu alkaa helmikuun alussa. Osa tansseista on tuttuja lukion vanhoissa nähtyjä.

– Niihin lisätään oma amistwisti esimerkiksi omia tanssiliikkeitä, Laakkonen kertoo.

Kuopiossa gaalan päivämäärä on lyöty lukkoon ja se järjestetään 13. huhtikuuta. Luvassa on kaksi näytöstä, joista toinen on päivällä ja toinen illalla. Illan näytökseen kutsutaan tanssijoiden läheiset.

