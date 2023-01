Uutta tietoa Tampereen puukotuksesta Prisman edustalla: uhri ja epäilty tunsivat ennestään toisensa

Poliisi kertoi uutta tietoa Tampereen Lielahden puukotuksesta.

Epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan. Epäiltyyn henkirikokseen ei liity muita osallisia.

Rikosta tutkitaan tappo-nimikkeellä. Tutkinnassa tähän asti hankitun tiedon perusteella kyseessä on poliisin mukaan yksittäinen, äkillinen teko, joka on tapahtunut epäillyn ja uhrin välillä.

Yksi henkilö kuoli ja toinen haavoittui kahden nuoren tamperelaisen miehen välisessä tappelussa Tampereen Lielahdessa tiistaina iltapäivällä. Sisä-Suomen poliisin mukaan toisen henkilön henkilön vammat olivat vakavia ja hän menehtyi ensihoidosta huolimatta.

Toinen vammoja saanut on sairaalassa. Hänen vammoistaan ei ole tietoa.

Epäilty väkivaltarikos tapahtui tiistaina kello 17 aikoihin Lielahden Prisman edustalla. Tapauksesta ilmoitti poliisille sivullinen henkilö.

Keskusteluapua saatavilla

Epäiltyyn henkirikokseen ei liity muita osallisia. Tekoon osalliset ovat poliisin tiedossa ja esitutkintatoimenpiteiden kohteena.

Rikos on tapahtunut vilkkaaseen kaupankäyntiaikaan ja se on järkyttänyt monia. Tapahtuneeseen liittyen Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja kriisipäivystys tarjoaa kriisiapua. Soita sosiaali- ja kriisipäivystykseen, mikäli haluat keskusteluapua tapahtuneeseen liittyen. Sosiaali- ja kriisipäivystys on avoinna vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä numerossa 0500 625 990.