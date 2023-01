MM-rallikausi alkaa testipätkällä! Rovanperältä mainio avaus, Lappi hitain – Yle seuraa Monte Carlon MM-rallia

Ott Tänak asettaa kovan haasteen Kalle Rovanperälle

Pystyykö Ott Tänak haastamaan Kalle Rovanperää? Kuva: HANNU RAINAMO

Rallin MM-sarja käynnistyy 20 vuoden tauon jälkeen suomalaisen maailmanmestarin komennossa. Kalle Rovanperä lähtee puolustamaan mestaruutta Monte Carlon MM-rallin legendaarisille teille.

Viime vuoden MM-kakkonen Ott Tänak siirtyi pettymyksien täytteisten Hyundai-vuosien jälkeen M-Sportin Fordille havittelemaan Rovanperän päänahkaa.

Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki uskoo, että Rovanperä on heti iskussa kauden alussa. Haapamäki ei usko puheisiin ”mestaruuskrapulasta”.

– Motivaatio on muiden nöyryyttäminen ja muiden päihittäminen. Kyllä siinä on sitä nälkää. En usko lainkaan mestaruuskrapulaan. Kaikki on pelissä. Häviäminen tuntuu yhtä kamalalta oli mestari tai ei, Haapamäki toteaa.

