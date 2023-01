Naapurit vastustivat nuorten vastaanottokeskuksen tuloa Helsingin Metsälään, mutta vuoden kuluttua se on toiminnassa

Havainnekuva Metsälän Krämertintie 6:n uudesta nuorten vastaanoton toimipisteestä, jonka on tarkoitus valmistua keväällä vuonna 2024.

Metsälä on noin tuhanneen asukkaan asuinalue Helsingin Keskuspuiston ja Oulunkylän välissä. Alueelle on tulossa uusi nuorten vastaanottokeskus ja sen myötä uusi toimipiste noin neljällekymmenelle Helsingin kaupungin työntekijälle.

Osoitteen Krämertintie 6 tontille on anottu rakennuslupaa yhteensä 1 250 m2 ja rakentaminen alkaa jo tässä tai ensi kuussa.

– Paikalle nousee uudisrakennus, jonne tulee neljä osastoa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan perhe- ja sosiaalipalvelut, lastensuojelu, lastensuojelun palvelut sekä nuorten vastaanotto, kertoo Helsingin kaupungin nuorten vastaanoton lastenkodin johtaja Hannele Moisio.

Tulevaan vastaanottoyksikköön sijoitetaan korkeintaan pariksi kuukaudeksi kiireellisesti sijoitettavat helsinkiläiset 13–17-vuotiaat nuoret. Tämän lisäksi Krämertintien toimipisteeseen sijoitetaan myös muualta Suomesta karanneet, mutta Helsingissä kiinni jäävät nuoret. Omalta sijoituspaikaltaan luvattomasti poistuneet ”hatkalaiset” jäävät yleensä poliisin haaviin.

Metsälän asukkaat toivoivat Krämertintie 6:n tontille päiväkotia, mutta nuorten vastaanottotoimipisteen rakentaminen on alkamassa. Kuva: Jani Nivala / Yle

Metsälän yksikkö on rakennuttajan mukaan muuttovalmis huhtikuussa 2024. Rakennuttaja on sijoitusyhtiö, joka vuokraa tilat Helsingin kaupungille 20 vuoden vuokrasopimuksella.

Hannele Moisio kertoo, että Helsingin kaupungille kyseessä on tavallinen yksiköiden muutto. Olemassa olevat osastot muuttavat Herttoniemestä ja Malminkartanosta uuteen osoitteeseen Metsälään.

– Meidän asiakasmäärämme eivät nouse, paikkaluku pysyy ihan samana. Palvelun laajentumista tai muita muutoksia ei tapahdu. Mikään ei lopu eikä mitään uutta ala, Moisio sanoo.

Metsälä on virallisesti Oulunkylän osa-alue. Krämertintie 6:n tontti sijaitsee pientaloalueella leikkipuiston ja Metsälänkentän vieressä. Kuva: Jani Nivala / Yle

Nuoria odottavat modernit ja uudet tilat

Vuoden kuluttua valmistuvat Metsälän tilat on suunniteltu nimenomaan nuorten vastaanoton toimintaan. Esimerkiksi Malminkartanossa käytössä on entinen päiväkoti.

– Metsälään tulee olohuoneita ja monitoimitiloja, jotka ovat uudemmat ja paremmat kuin nykyisisissä tiloissamme. Uusissa tiloissa voidaan touhuta ja tehdä nuorten kanssa erilaisia asioita paremmin kuin aikaisemmin, Hannele Moisio kertoo.

Sijoitettavat nuoret siis hyötyvät uusista tiloista ja myös kaupungin oma toiminta on sujuvampaa uudisrakennuksen ansiosta.

– Jatkossa on helpompaa, koska meillä on useampi työryhmä samassa tilassa, Moisio sanoo, ja viittaa neljään saman katon alle tulevaan yksikköön.

Rakennushanke kohtasi vastustusta Metsälän asukkailta

Nuorten vastaanottoyksiköiden muuttoa on odotettu jo hetki, sillä Metsälän yksikön rakentaminen on siirtynyt parilla vuodella.

– Valmistuminen on viivästynyt, koska Metsälän asukkaat ovat esittäneet huolensa yksikön rakentamisesta, Hannele Moisio kertoo.

Krämertintie 6:n tontilta löytyy puiden lisäksi lautakasoja sekä metallisia aitoja, jotka enteilevät rakennustöiden alkamista. Kuva: Jani Nivala / Yle

Metsälä-Seura on ollut yhteydessä Helsingin kaupunkiin ja kertonut asukkaiden huolista, joita rakennushanke on herättänyt. Hankkeesta myös valitettiin rakennuslupavaiheessa. Helsingin Uutisten mukaan (siirryt toiseen palveluun) korkein hallinto-oikeus kumosi valituksen viime kesänä ja rakennuslupa on nyt lainvoimainen.

Hanke noudattaa kaavamääräyksiä, joten perusteita viralliselle valitukselle ei ole. Tontti on kaavoituksen mukaan varattu yleisten rakennusten korttelialueeksi, mutta sille ei voida nykykaavan mukaan rakentaa esimerkiksi asuinrakennuksia.

