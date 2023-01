Tampereen liikenteessä 20 kilometrin tuntivauhdilla kulkevat robottibussit aiheuttavat välillä jo aggressiivisia ohituksia

Robottibussia on testattu Tampereella nyt parin viikon ajan. Video Jani Aarnio / Yle

Hervannassa on alkanut robottibussien koeliikennöinti kahdella reitillä. Hitaasti liikkuva bussi vaatii muilta kulkijoilta kärsivällisyyttä.

Tampereella pääsee nyt matkustamaan robottibussilla osana joukkoliikennettä. Kesäkuun loppuun jatkuvassa kokeilussa automaattibussi kuljettaa matkustajia ilmaiseksi kahdella reitillä, Hervannassa ja Hervannan ja Lintuhytin asuinalueen välillä.

Busseja kokeiltiin muutama kuukausi myös viime talvena.

Tampereen seudun joukkoliikennejohtajan Mika Periviidan mukaan teknistä kokemusta automaattiliikenteestä jo on, mutta asiakokemuksia tarvitaan vielä lisää.

Robottibussi ei sovellu kaikkialle

Robottibussin ajonopeus, 20 kilometriä tunnissa, on nopeusrajoituksia matalampi. Suoranaista rattiraivoa busseihin ei ole kohdistunut, mutta aggressiivisia ohituksia on jo nähty. Robottibussin turvakuljettajan Henri Korkin mukaan hitaampi ajoneuvo vaatii uudenlaista suhtautumista ja kärsivällisyyttä.

– Tietyissä tilanteissa tämä on välillä niin sanotusti tien tukkona. Mutta luulen, että varsinkin Lintuhytissä asukkaat ottavat bussin erittäin hyvin vastaan. Onhan tämä kuitenkin tosi hyvää syöttöliikennettä ratikalle.

Tampereen joukkoliikennejohtajan Mika Periviidan mielestä liikenne sujuu hyvin, kunhan ihmiset ottavat toisensa huomioon. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Busseja operoivan Remotedin toimitusjohtaja Tatu Nieminen toivoo ihmisiltä ymmärrystä täysin uudenlaista liikkumistapaa kohtaan.

– Yhteisen hyvän takia tässä ollaan liikkeellä. Turha kiukuttelu ei kuulu liikenteeseen, hän muistuttaa.

Muun muassa Saksassa robottibusseja on jo vakiintuneessa käytössä. Tatu Niemisen mukaan erinomaisia kokemuksia liikennöinnistä on saatu esimerkiksi vanhasta kaupunginosasta, jossa yksityisautoilu on kielletty.

– Pitää valita oikeat paikat ja reitit. Robottiajoneuvot eivät sovellu kaikkialle, koska ei ole tarkoitus aiheuttaa ruuhkia ja vaaratilanteita.

Robottibusseja voi nähdä kesäkuun loppuun asti liikenteessä Hervannassa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Mika Periviidan mukaan esimerkiksi nyt kokeiltava Lintuhytin reitti soveltuu erinomaisesti robottibussille.

– Mutta toki tässä ihan Hervannan keskustassa saadaan sitten kokemusta siitä, että miten sillä pärjätään muun liikenteen joukossa.

Turvakuljettajaa tarvitaan vielä

Robottibussi on ohjelmoitu kulkemaan reittinsä automaattisesti varikolta lähtien, mutta itsekseen sitä ei liikenteeseen päästetä. Jos esimerkiksi eteen tulee väärin pysäköity auto, turvakuljettaja ohjaa bussin manuaalisesti sen ohi.

Henri Kork ei ole perinteinen bussinkuljettaja, sillä robottibussi kulkee pääosin automaattiohjauksella. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Tatu Niemisen mukaan täysin kuskittomaan liikenteeseenkään ei ole pitkä matka.

– Isoin este on lainsäädännössä, ja senkin muuttamista parhaillaan valmistellaan. Teknologia jo riittäisi, mutta vielä tarvitaan lisää kokemuksia liikenteestä ja toimiva etävalvontakeskus – sellaista rakennamme parhaillaan Tampereelle.

Robottibussien operoinnista vastaa tamperelainen Remoted oy, jonka toimitusjohtaja Tatu Nieminen on. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Henri Korkilla on parin viikon kokemus bussista. Hänen mukaansa matkat ovat sujuneet hienosti, erityisesti sen jälkeen, kun lumet sulivat.

– Kun lumipenkat kasvavat ja tiet kapenevat, bussin tutkat ja sensorit käyvät vähän yliaktiivisina. Silloin tulee ylimääräisiä pysähdyksiä, mutta turvallisuus säilyy tietenkin, Kork kertoo.

Vakituista robottibussivuoroa saa vielä odottaa

Nyt käynnissä olevassa kokeilussa halutaan selvittää, miten automaattibussia voitaisiin käyttää erityisesti ratikan syöttöliikenteessä.

Siihen, että kokeilusta päästäisiin vakituiseen liikenteeseen, menee Mika Periviidan mukaan vielä vuosia.

– Viime vuonna arvioin, että ehkä viiden vuoden päästä näitä palveluja voisi ostaa jo markkinoilta. Kyllä minusta tilanne on kehittynyt niin, ettei siihen nyt ainakaan enempää mene.

Robottibussi kuljettaa asiakkaita ilmaiseksi muun muassa Lintuhytistä ratikkalinjan päätepysäkille. Kuva: Jani Aarnio / Yle

