Suomalaista nenään annosteltavaa koronarokotetta aletaan testata ihmisillä loppuvuodesta – projekti on viivästynyt

Rokotetta kehittävän yrityksen mukaan nenään annosteltavalle koronarokotteelle on yhä tilausta. Parhaimmillaan se voisi hillitä viruksen leviämistä.

Suomalaisen, nenään annosteltavan koronarokotteen testaus ihmisillä päästään aloittamaan loppuvuodesta. Aikataulu on viivästynyt reilusti alkuperäisistä suunnitelmista.

Rokotteelle on kuitenkin edelleen tilausta, vakuuttaa toimitusjohtaja Tuija Keinonen rokotetta kehittävästä Rokote Laboratories Finland -yrityksestä.

Suomalaisyrityksessä uskotaan, että nenään joko suihkeena tai tippoina annosteltava rokote kykenisi sekä estämään yksilön sairastumisen että hillitsemään pandemiaa.

Olemassa olevat koronarokotteet estävät tehokkaasti vakavan tautimuodon, mutta eivät kuitenkaan estä taudin leviämistä.

– Lihakseen pistettävien rokotteiden heikkous on niiden kyvyttömyys muodostaa vahvaa immuunipuolustusta nenän limakalvoille. Virus voi lisääntyä myös rokotettujen nenänielussa aiheuttaen taudin oireita ja leviten eteenpäin, sanoo tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Erkko Ylösmäki Rokote Laboratories Finlandilta.

Tulevaisuuden näkymä on, että jatkossa koronaa saatetaan torjua lihakseen laitettavien ja limakalvoille annosteltavien rokotteiden yhdistelmällä.

Rokote Laboratories Finlandin toimitusjohtaja Tuija Keinonen uskoo, että nenään annosteltavalle koronarokotteelle on edelleen tarvetta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Markkinoilla kymmeniä muitakin rokotteen kehittäjiä

Kolme nenään annosteltavaa koronavirusrokotetta on jo saanut myyntiluvan maailmalla. Niillä ei kuitenkaan toistaiseksi ole myyntilupaa Euroopassa.

Maailmanlaajuisesti on kehitteillä noin 50 limakalvolle annettavaa koronavirusrokotetta, joista parikymmentä on kliinisessä vaiheessa.

Rokotteen kliininen kehitys tarkoittaa rokotteen testaamista ihmisillä. Testit aloitetaan yleensä pienellä joukolla vapaaehtoisia.

Rokote Laboratories Finland on tiettävästi ainoa lääkeyritys Euroopassa, joka on näin pitkällä nenään annettavan rokotteen kehittämisessä. Tavoitteena on, että rokote toimisi mahdollisimman monia koronaviruksen variantteja vastaan.

– Rokotteella olisi suuri merkitys Euroopan rokoteomavaraisuudelle ja -huoltovarmuudelle, toimitusjohtaja Tuija Keinonen sanoo.

Esimerkiksi lääkejätti Astra Zeneca on kehittänyt yhteistyössä Oxfordin yliopiston kanssa samantyyppistä rokotetta kuin suomalaisyritys, mutta tulokset sen tehosta eivät ole olleet lupaavia.

Markkinoille aikaisintaan vuonna 2025

Suomessa nenään annosteltavaa koronarokotetta aiotaan testata tänä vuonna perusterveillä vapaaehtoisilla aikuisilla, jotka ovat saaneet täyden sarjan lihakseen pistettävää koronarokotetta.

– Ensimmäisessä vaiheessa rokotetta testataan kymmenten ihmisten suuruisella joukolla, Tuija Keinonen kertoo.

Sen jälkeen vuorossa olisivat testaukset suuremmilla joukoilla.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaisesti, suomalaisrokote voisi tulla markkinoille aikaisintaan vuonna 2025.

Tällä hetkellä yhtiöllä on rahoitusta vasta ensimmäisen vaiheen kliinisiin kokeisiin.

Rokotteen täytyy ohittaa ihmisen immuunipuolustus

Suomessa kehiteltävä koronarokote hyödyntää niin sanottua viruskuljetintekniikkaa. Rokote sisältää adenoviruksia, joihin on siirretty koronaviruksen piikkiproteiinin geeni. Vastaavaa menetelmää hyödyntäviä geenilääkkeitä on kehitetty Kuopiossa pitkään.

Suomessa testattavan nenäsumuterokotteen valmistaa kuitenkin belgialainen lääkeyhtiö.

Haasteena on, että nenän limakalvot torjuvat luonnostaan taudinaiheuttajia. Rokotteen sisältämä piikkiproteiinin geeni on vaikea saada puolustusjärjestelmän läpi herättämään nenänielun immuunipuolustus.

Kehityksen toisena haasteena on rokotteen tehon kliininen arviointi. Tällä hetkellä ihmisillä tehtävissä tutkimuksissa nenään annosteltavan rokotteen tehoa verrataan olemassa oleviin lihakseen pistettäviin rokotteisiin, joiden toimintamekanismi on erilainen.