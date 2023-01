Kansallispyhäkön suljetut ovet avautuivat – tältä näyttää Turun tuomiokirkon salaisilla käytävillä

Turun tuomiokirkko on maamme tunnetuimpia ja arvokkaimpia rakennuksia. Vuonna 1300 käyttöön otettu rakennus on kokenut lukuisia rakennusvaiheita. Tulipalo on turmellut sitä noin 30 kertaa. Turun palossa vuonna 1827 torni tuhoutui niin paljon, että sen yläosa rakennettiin uudelleen.

– Yksi suljetuista ovista on sakastin ja kirkkosalin välillä oleva ovi. Raudoitetun oven lukossa on vuosiluku 1772. Tämä ovi pelasti Turun palossa tavaroita, joita oli säilötty sakastiin, kertoo Turun Tuomiokirkkoseurakunnan tiedottaja Eeva–Kaisa Ahlamo.

Turun palossa tuomiokirkon torni oli tulessa. Palon jäljet näkyvät, vaikka palosta on aikaa yli sata vuotta. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Sakastista noustaan ullakolle ja siellä voi nähdä, millaiset holvit kannattelevat kaunista kirkkosalia ja millaiset järjestelyt turvaavat kirkon tulipaloilta.

Tuomiokirkon suljettujen ovien takana liikkuva kierros ei ole pelkkää ihmettelyä. Kävijät joutuvat töihin, sillä kirkkoon on tulossa laaja peruskorjaus parin vuoden päästä, ja tilojen muutoksiin toivotaan ideoita.

Pii Haikka ihmetteli torniin johtavan portaikon kauneutta ja jyrkkyyttä suljettujen ovien -kierroksella. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Torniin pitää päästä

Jännitys tiivistyy, kun Eeva-Kaisa Ahlamo avaa torniin johtavan oven. Ihan ylös asti ei kiivetä tällä kertaa, vaan käydään katsomassa varastotilana toimivaa huonetta tornin alimmassa osassa. Se on täynnä vanhoja kirkonpenkkejä 1880–luvulta. Heti herää kysymys, miten ne on sinne saatu.

– Ikkunan kautta ne on tänne nostettu. Nyt pohdimme, pitäisikö penkit siirtää muualle, ja avata tämä tila yleisökäyttöön. Täältä olisi kuitenkin myös näköala yli kaupungin, kertoo Ahlamo.

Kirkonpenkit on nostettu varastoon torniin. Nyt pohditaan, voisiko tilaa käyttää toimintaan. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Tuomiorovasti Aulikki Mäkinen kertoo, että remontin suunnittelussa otetaan vahvasti mukaan käyttäjien mielipiteet. Vastaavanlaista osallistamista ei yleensä kirkkoremonteissa käytetä.

Kävijät ovat toivoneet, että penkit säilytetään, kahvila halutaan kirkon osaksi ja torniin pitää päästä.

– Se ei ole tällä hetkellä turvallista, mutta se on kaupunkilaisten suuri toive. Kartoitamme peruskorjauksen yhteydessä löytyykö joku tapa avata Turun tuomiokirkon torni, kertoo Mäkinen.

Tuomiokirkon tornissa risteilevät palkit ja portaat. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Mäkisen mukaan seurakuntalaiset haluavat käydä nykyään mieluummin historiallisissa kirkkotiloissa järjestetyissä toiminnoissa kuin seurakuntataloissa. Siitäkin syystä kirkkojen avaamista toiminnalle pitää miettiä.

Keskiaikaiset rakenteet herkkiä

Yleisökierrosten järjestäminen Turun tuomiokirkon kaltaisessa arvokkaassa rakennuksessa on vaikeaa. Kirkkosalin ulkopuoliset tilat eivät ole esteettömiä.

Eeva–Kaisa Ahlamo kertoo, että jonkinlaisia kierroksia on kuitenkin suunnitteilla keväämmälle.

– Meidän täytyy silti ottaa huomioon keskiaikaisten rakenteiden suojelu, joten suuria ihmismassoja takatiloihin ei tulla ottamaan. Kierrokset eivät siis ole turistikierroksia, vaan niiden tarkoitus on osallistaa ihmisiä peruskorjauksen suunnittelussa, Ahlamo jatkaa.

Tiedottaja Eeva-Kaisa Ahlamo näyttää lampulla yksityiskohtia tuomiokirkon ullakon seinästä. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Kierrokselle mukaan päässyt ryhmä hyrisi sen jälkeen tyytyväisyydestä.

– Tämä voisi olla puhtaasti museaalinen kohde. Yksistään noiden portaiden kiipeäminen on hieno kokemus, Kalle Kuusisto kertoo.

Jyrkissä portaissa voi tukeutua köyteen, mutta varovaisuutta tarvitaan. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Minua viehättää ajatus, että olisi yhteinen tila hiljentymiselle tai joogalle tai musiikille. Ihmiset tulisivat tänne kirkkoon ehkä herkemmin, pohti Annukka Helander.

Turun tuomiokirkko iltavalaistuksessa tammikuussa 2023. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Turun tuomiokirkon peruskorjaus tullaan toteuttamaan niin, että valmista olisi viimeistään adventtina 2028, kun uusi kirkkovuosi aloittaa Turun kaupungin 800-vuotisjuhlallisuudet.

Korjaukset alkavat arviolta vuonna 2026.

