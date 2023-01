Yksi sähkönsiirtoyhtiö pudotti maksunsa nollaan salassa asiakkailta – katso listalta, maksatko kalleinta vai halvinta siirtomaksua

Sähköenergian hinta sähkölaskun loppusummasta on Energiaviraston mukaan noussut lähelle 60 prosenttia. Sähkölasku koostuu kuitenkin edelleen myös veroista ja sähkönsiirrosta.

Onnekkaimmilla sähkölasku on voinut viime kuukausina laskea selvästi. Tämä on mahdollista, jos voimassa on yhä halpa sähkösopimus ja asunto siiromaksujaan alentaneen jakeluyhtiön alueella. Lisäksi etua on tullut sähkön arvonlisäveroalennuksesta.

Energiaviraston tammikuun hintalistauksen mukaan nyt halvinta siirtohintaa perii Lapin maakunnassa toimiva Keminmaan Energia ja Vesi Oy.

Keminmaan Energian ja Veden sijoitusta tilastossa selittää se, että yhtiön johto päätti jo viime kesänä, että asiakkailta ei peritä elokuun ja tammikuun välillä perusmaksua lainkaan.

Uutinen yhtiön asiakkaille on kuitenkin se, että tammikuulta ei tulla perimään senttiäkään myöskään sähkön siirrosta. Vain veroluontoiset maksut peritään normaalisti.

Yhtiö ei ole tiedottanut alennuksesta asiakkailleen.

– Olemme neuvoneet asiakkaita säästämään sähköä. Jos yhtiö olisi tiedottanut joulukuussa, että emme peri tammikuussa mitään maksuja, ja jos jollakin asiakkaalla on vanha sopimus esimerkiksi neljä senttiä kilowattitunti, niin se olisi ollut täysin ristiriidassa säästämiskehotuksen kanssa. Ilmoitus olisi voinut houkutella käyttämään sähköä, joka on käytännössä ilmaista, sanoo toimitusjohtaja Jukka Kuula Keminmaan Energia ja Vesi Oy:stä.

Lisäksi pieni maaseutumaisessa ympäristössä toimiva Keminmaan kunnan omistama yhtiö on omien sanojensa mukaan pitänyt hinnat jo vuosikausia matalampana kuin olisi ollut edes tarvetta.

– Keminmaan Energia ja Vesi on ollut jo vuosikymmenen alijäämäinen eli olemme perineet asiakkailtamme vähemmän maksuja kuin mihin sähkömarkkinalaki antaisi mahdollisuuden. Yhtiössä on tavoitteena toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja jos meillä on mahdollisuus tällaiseen hinnanalennukseen, niin miksi sitä ei tehtäisi, Kuula sanoo.

Kalleinta hintaa sähkön siirrosta perii puolestaan Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla toimiva Kajave. Yhtiö kuuluu Loiste-yhtiöihin, joiden omistajia ovat Kajaani, Sotkamo sekä Kanerva Energia.

Sijoitus kalleimmaksi ei Kajaven toimitusjohtajaa Timo Jutilaa yllätä.

– Kajaven sähköverkon alueella on eniten ylläpidettävää verkkoa asiakasta kohden. Lisäksi verkon ylläpitokustannukset ovat korkeat metsäisen ja lumisen ympäristön takia. Mitä vähemmän kulujen jakajia on, niin sitä enemmän per johtokilometri niitä kustannuksia kohdistuu yksittäiselle asiakkaalle, Jutila sanoo.

Aikeita maksujen alennukseen ei ole.

– Ei ole nyt tehty hinnankorotuksia eikä alennuksia eikä ole tällekään vuodelle tiedossa muutoksia. Perusmaksuja sen sijaan on jätetty perimättä parilta kuukaudelta viime vuonna, Jutila sanoo.

”Väliaikaisten alennusten määrä yllätti”

Sala-alentajia voi Keminmaan Energian ja Veden tavoin olla muitakin, sillä vain maksujen korotuksista pitää ilmoittaa asiakkaille ja Energiavirastolle.

Energiaviraston keräämien tietojen mukaan peräti 14 yhtiötä on toteuttanut väliaikaisia alennuksia eli jättänyt esimerkiksi perimättä perusmaksuja joiltakin kuukausilta. Katso lista yhtiöistä:

Vuonna 2022 (osa näistä jatkui 2023 puolelle): Avaa Haminan Sähköverkko

Kajave

Keminmaan Energia ja Vesi

Keravan Energia

Kokkolan Energiaverkot

Kuopion Sähköverkko

Pori Energia Sähköverkot

Rauman Energia Sähköverkko

Rovaniemen Verkko

Savon Voima Verkko

Sipoon Energia

Vakka-Suomen Voima 1.1.2023 alkaneet: KSS Verkko

Oulun Seudun Sähkö Verkkopalvelut

– Minulle oli kyllä pieni yllätys, että niin moni yhtiö oli lähtenyt tekemään väliaikaisia alennuksia ja tukenut sillä tavoin asiakkaitaan tässä tilanteessa, sanoo johtaja Veli-Pekka Saajo Energiavirastosta.

Maksukorotukset maltillistuneet

Myös pysyviä hintamuutoksia on tehnyt moni.

Energiaviraston mukaan vuoden 2022 alun jälkeen 12 jakeluverkkoyhtiötä on nostanut siirtohintojaan ja kahdeksan laskenut.

Alla olevassa grafiikassa näkyvät vain pysyvät hintamuutokset - prosenteissa eivät siis ole mukana väliaikaiset muutokset.

Hintamuutoksia ja väliaikaisia alennuksia on voinut vauhdittaa toissa vuonna päätetty valvontamenetelmän muutos, jonka odotettiin jo tuolloin pienentävän asiakkaiden maksuja vuonna 2022 yhteensä 350 miljoonalla eurolla (siirryt toiseen palveluun).

Lakimuutoksella leikattiin jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua tuottoa ja pienennettiin kertakorotusten suuruutta.

– Todennäköisesti se on tähän vaikuttanut. Siellä on ollut yhtiöitä, joille on kertynyt ylijäämää eli liikaa perittyjä maksuja ja ne ovat ryhtyneet sitä ripeästi määräaikaisilla perusmaksujen poistolla kutistamaan. Toki joukossa on sellaisiakin, jotka ovat laskeneet maksujaan hyvää hyvyyttään, Saajo sanoo.

Moni on puolestaan nostanut.

– Inflaatio ja korot vaikuttavat siirtoyhtiöihinkin, joten tarvetta on voinut olla. Toisaalta monilla yhtiöillä on kertyneiden alijääminen takia ollut myös mahdollista tehdä korotuksia. Korotusprosentit ovat tosin pysyneet matalina. Aikaisemmin on ollut isompia, koska se oli mahdollista. Nyt kertakorotuksen raja on 8 prosenttia 12 kuukauden aikana, Saajo sanoo.

Suurin osa yhtiöistä piti hinnat ennallaan. Tilastoihin kuitenkin kirjataan, että sähkön verollinen siirtohinta laski viime vuonna keskimäärin noin 0,6 prosenttia.

– Tämä johtuu juuri näistä hintojen alennuksista ja perusmaksujen väliaikaisista poistoista, sanoo Saajo.

Tälle vuodelle hintojen korotuksista on kertonut jo ainakin Caruna Oy ja Elenia.

Keminmaan Energia ja Vesi on halvin siirtoyhtiö tammikuussa, koska se ei peri asikkailtaan perusmaksua eikä siirtomaksua. Asiakkaille lähtee lasku vain verojen osuudesta. Listauksessa yhtiön kohdalta tiedot veron osuudesta kuitenkin puuttuvat.

– Keminmaa on näistä muutoksista ilmoittanut, mutta meidän järjestelmä ei ole sitä tunnistanut. Verojen osuushan siinä olisi pitänyt näkyä, sanoo Energiaviraston johtava asiantuntija Tiina Karppinen.

Sen sijaan väliaikaiset alennukset ovat mukana yhtiöiden keskihinnassa, jos niistä on ilmoitettu Energiavirastolle.

– Todella monet alennuksista puuttuvat tuolta verkonhaltijakohtaisesta Excelistä, eikä ne täten heijastu yhtiön siirtohintojen kehityksessä, sanoo Karppinen.

Listauksessa hinta perustuu kunkin yhtiön hinnastossa tarjolla olevaan halvimpaan tuotteeseen, joka on pienasiakkailla tyypillisesti Yleissiirto-tuote. Hintaan on jaksotettu tyyppikäyttäjän vuosikäyttöön perustuen mukaan myös tuotteen perusmaksu.

Keskihinnat sisältävät kaikki verot eli arvonlisäveron sekä sähköveron ja huoltovarmuusmaksun (snt/kWh).

Sähkönjakeluverkkojen tyyppikäyttäjäryhmiä on kaikkiaan neljätoista kerrostaloasujasta teollisuuskiinteistöön. Tähän listaukseen on poimittu tyyppikäyttäjä 4, joka edustaa isoa osaa kotitaloussähkön käyttäjistä.

