Yle kävi paikalla: Rakennusliiton mukaan Suomesta paljastui jo ainakin seitsemäs työmaa, jossa on poljettu ukrainalaispakolaisten oikeuksia

Tampereella kyseessä on iso verovaroin rakennettu keskusjätevedenpuhdistamo. Työmaalla ukrainalaiset ovat saaneet pientä palkkaa ja heillä on ollut vain vähän vapaapäiviä.

Rakennusliitto epäilee, että Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on poljettu törkeästi ukrainalaisten työntekijöiden oikeuksia. Tämä on jo seitsemäs työmaa, jossa liitto on puuttunut ukrainalaisten sotapakolaisten kohteluun.

Tampereella ukrainalaisia työntekijöitä on siirretty Rakennusliiton mukaan kevytyrittäjiksi ja heidän ansionsa ovat jääneet noin kymmenen euron tuntipalkkaan. Työntekijät ovat liiton mukaan tehneet pitkiä päiviä ja vapaapäiviä on ollut vähän.

Työntekijät ovat tulleet Suomeen latvialaisen yrityksen kautta. Sopimuksia on voitu tehdä myös ristiin.

Sulkavuoressa rakennetaan kuuden Pirkanmaan alueen kunnan ja kaupungin yhteistä keskusjätepuhdistamoa kallion sisään. Kuva: Antti Eintola / Yle

Myös aluehallintovirasto vahvistaa tehneensä tarkastuksen työmaalle.

Rakennusliiton sopimusalavastaava Toni Malmström sanoo, että ongelma Tampereella koskee noin 30:tä raudoitusta tehnyttä työntekijää. Yhteensä Sulkavuoressa on työskennellyt noin 150 ukrainalaista. Rakennusliitolle on vielä epäselvää esimerkiksi, kenellä työntekijät ovat töissä.

– Meille tuli useita vinkkejä tästä työmaasta, ja lähdimme tarkastamaan sitä, hän kertoo tapauksen paljastumisesta.

Yle ei ole tavoittanut latvialaista yritystä kommentteja varten.

Kuusi aiempaa tapausta

Vastaavia tapauksia on Malmströmin mukaan ollut viime aikoina useita. Ennen Tampereen tapausta paljastui kuusi ukrainalaisia sotapakolaisia koskevaa epäkohtaa pääkaupunkiseudun työmailta. Nämä on Malmströmin mukaan saatu ratkottua ja palkat korjattua oikealle tasolle.

Tampereen tapauksesta on ilmoitettu aluehallintovirastolle, poliisille ja Maahanmuuttovirastolle. Ilmoitus on menossa myös verottajalle.

Sulkavuoressa on työskennellyt noin 150 ukrainalaista, virolaisia puolestaan 80. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampereen seudun keskuspuhdistamon johto ja Sulkavuoren työmaan pääurakoitsijat eivät kommentoi asiaa, sillä selvitystyö on vielä kesken.

Työllistää pari tuhatta rakennusaikana

Sulkavuoren keskusjätevedenpuhdistamo on valtava hanke. Tampereen ja Lempäälän nykyiset jätevedenpuhdistamot ovat tulleet käyttöikänsä päähän, ja kallion sisään Sulkavuoreen rakennetaan verorahoilla Tampereen ja viiden muun kunnan jätevedenpuhdistamo.

Vuonna 2040 jätevedenpuhdistamo tarvitaan jo yli 400 000 asukasta varten. Investoinnin hintalappu on lähes 350 miljoonaa. Hankkeen mukaan se työllistää rakennusaikana 2000–3000 henkilötyövuotta.

Rakentaminen alkoi 2018, ja puhdistamo on tarkoitus ottaa käyttöön muutaman vuoden kuluessa.